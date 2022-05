Novos recursos para gerenciamento flexível de informações

A OpenText apresentou novos recursos que permitem que as organizações adotem o gerenciamento de informações com a flexibilidade de escolha –fora da nuvem, nuvem privada, nuvem pública ou API. As novidades da OpenText foram apresentadas no AIIM 2022, que aconteceu no fim de abril na cidade de Denver, no Colorado (EUA).

De acordo com o fornecedor, as inovações do OpenText Content Cloud (incluindo OpenText Core Content e OpenText Core Case Management), capacitam as organizações a adaptar e dominar o trabalho moderno em um ambiente de várias nuvens por meio de colaboração digital aprimorada, acesso rápido e seguro às informações e governança e conformidade adequadas.

Uma estratégia de gerenciamento de informações escalável requer uma infraestrutura de informações corporativas centralizada que forneça conteúdo que suporte os fluxos de trabalho e as tarefas com as quais os usuários lidam todos os dias.

“Com a força de trabalho distribuída de hoje, as organizações precisam de flexibilidade e escalabilidade para gerenciar e acessar adequadamente o conteúdo de todas as áreas de seus negócios. OpenText ajuda as empresas a otimizar as informações e impulsionar a excelência operacional e a eficiência organizacional por meio de automação e integrações mais profundas que fornecem melhores insights”, disse Sandy Ono, vice-presidente executiva e CMO da OpenText.

Uma amostra de produtos do portfólio Content Cloud da OpenText que ajudam a alcançar a excelência operacional inclui:

O OpenText Core Content fornece uma solução pronta para processar e gerenciar o ciclo de vida do conteúdo com provisionamento rápido e configuração de autoatendimento para administradores de negócios. Possui uma interface de usuário intuitiva com espaços de trabalho de negócios baseados em modelos, permitindo que as equipes acessem e encontrem facilmente conteúdo para uma tarefa ou objetivo comum.

OpenText Core Case Management agora oferece uma integração mais profunda com o OpenText Core Content, permitindo uma abordagem unificada para agora oferece uma integração mais profunda com o OpenText Core Content, permitindo uma abordagem unificada para gerenciar o ciclo de vida do conteúdo de uma organização no contexto de seus processos de negócios formais e informais.

As OpenText Content Services APIs agora estão disponíveis para desenvolvedores que precisam criar soluções personalizadas aproveitando o conteúdo de toda a empresa. As empresas podem usar as APIs da OpenText para impulsionar a inovação e acelerar o desenvolvimento de aplicativos personalizados com assinatura eletrônica, captura de documentos, gerenciamento de metadados, proteção de PII e outros serviços de conteúdo entregues com segurança a partir da OpenText Cloud.

“Ao visualizar o conteúdo como um ativo corporativo gerenciado centralmente, independente dos aplicativos e processos que atende, as organizações podem começar a eliminar silos de informações e criar uma ‘fonte única da verdade’, para que os funcionários saibam que estão trabalhando com as informações mais recentes, precisas e relevantes”, diz eles do OpenText.