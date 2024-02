SAP e Mercado Livre se unem para explorar novos casos de uso de IA Generativa

A SAP e o Mercado Livre firmaram um acordo de colaboração para acelerar a adoção de casos de inteligência artificial (IA) generativa. O acordo prevê o uso do SAP Business Technology Platform (BTP) sobre as demais soluções da SAP já implementadas (SAP S/4HANA, SAP Ariba e SAP SuccessFactors) na empresa de comércio eletrônico. A tecnologia será adotada como plataforma digital de preferência para planos de integração, extensão e inovação.

A SAP Business Technology Platform reúne dados e funções analíticas, inteligência artificial, desenvolvimento de aplicativos (BTP), automação e integração em ambiente unificado. Com o vínculo, o Mercado Livre passará a ser um colaborador estratégico para a SAP na implementação concreta dessa tecnologia emergente.

“O negócio do Mercado Livre é o cenário perfeito para maximizar o valor da IA e compreender a fundo os impactos nas indústrias e assim levá-los a um nível mais alto”, afirma Matheus Souza, diretor de inovação da SAP para América Latina e Caribe. “É um trabalho para essa finalidade, no qual o principal valor da tecnologia estará vinculado ao que o negócio pede em cada momento.”

A IA Generativa é uma das classes de IA com maior potencial para produzir impactos nas empresas. A tecnologia permite gerar novos dados a partir de dados existentes que podem ser utilizados em diversas aplicações, como personalização de produtos e serviços, detecção de fraudes ou produção de conteúdo criativo, entre muitas outras.

Entre as opções que já estão sendo analisadas pelas partes, destacam-se algumas iniciativas para compreender e antecipar cenários financeiros, elevar a produtividade dos processos de auditoria e aprimorar a experiência dos colaboradores em áreas como desenvolvimento de carreira e recrutamento.

“Estamos muito entusiasmados com esse projeto de verdadeira coinovação, por meio do qual damos mais um passo no modelo de 'parceiro tecnológico' e nos sentamos em uma mesma mesa para projetar um plano conjunto para explorar os meios pelos quais a IA Generativa poderá analisar nosso enorme volume de dados e impactar nosso mapa de inovação”, afirma Alejandro Bonsignore, gerente sênior de finanças e sistemas do Mercado Livre e presidente da Associação de Usuários da SAP (ASUG) na Argentina.

A inteligência artificial está revolucionando a forma como as organizações operam e prestam serviços aos clientes. Esse acordo entre Mercado Livre e SAP é um exemplo de como o IA pode ser usada para melhorar a eficiência, a produtividade e a experiência do cliente.

“A colaboração entre Mercado Livre e SAP é um passo importante na adoção da IA Generativa pelas empresas. Quanto mais nos envolveremos com essa tecnologia, mais veremos casos de uso inovadores com um potencial impactante de transformação”, concluiu Souza.