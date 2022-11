Betterfly compra SeuVale e lança cartão de benefícios flexíveis com impacto social

A plataforma de benefícios corporativos que integra bem-estar, proteção financeira e impacto social, Betterfly , anunciou a aquisição da SeuVale, startup brasileira de benefícios flexíveis.

O movimento tem o objetivo de consolidar a estratégia de expansão do primeiro unicórnio social da América Latina, acelerando a consolidação da companhia como um software modular de benefícios software as a service (SaaS) e de fidelização, oferecendo produtos flexíveis, mas agregando a eles seu selo social, permitindo que o uso seja convertido em doações a causas diversas.

Com a aquisição da SeuVale, a Betterfly irá agregar e complementar o seu portfólio e passa a oferecer ao mercado a primeira solução para gestão de vale alimentação, refeição e outros incentivos e benefícios, com propósito embutido. O uso do cartão SeuVale by Betterfly pelos colaboradores das empresas clientes vai gerar doações para causas de combate à fome, tratamento da saúde de adolescentes e para a educação de jovens de favelas brasileiras. Uma parcela das transações de compras com o cartão será revertida em doações, sem qualquer custo adicional para as empresas e colaboradores, para as ONGs Ação Cidadania , Hospital Pequeno Príncipe e Gerando Falcões , parceiras da Betterfly no Brasil.

“Hoje, os departamentos de Recursos Humanos adquiriram um papel estratégico nas empresas e os gestores enfrentam um problema de pouca adesão dos colaboradores aos benefícios fixos concedidos a eles, por isso os benefícios flexíveis se apresentam como a solução", explica Eduardo della Maggiora, fundador e CEO da Betterfly. “Avançamos para uma plataforma modular SaaS única, de benefícios e fidelização de colaboradores e empresas, com um forte selo social. À medida que utilizarem os seus vales, os colaboradores estarão doando, ou seja, enquanto você almoça, é possível ajudar a alimentar o próximo", ressalta.

A SeuVale, representada por seus sócios, César Costa e Paulo Fonseca, inicialmente desenvolveu uma plataforma de distribuição de benefícios digitais que foi utilizada como piloto em um projeto social para a distribuição do auxílio emergencial dado pelo governo do Estado do Paraná durante os primeiros meses da pandemia da COVID-19. Foram distribuídos vales de auxílio a mais de 800 mil pessoas, provando a robustez da plataforma.

Posteriormente, em janeiro de 2022, a SeuVale lançou uma plataforma totalmente inovadora, que pode ser personalizada e se molda às necessidades de cada RH, para gestão de benefícios flexíveis. A solução é inteligente, atende empresas de todos os tamanhos e totalmente sem custo para as empresas clientes. Além dos benefícios flexíveis, o cartão SeuVale, aceito em todo o país, é homologado pelo PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) e viabiliza a distribuição dos tradicionais benefícios de vale alimentação e vale refeição.

Nos próximos meses, a Betterfly irá lançar o produto nos outros mercados onde opera, similar ao que já faz na Espanha, com a Flexoh by Betterfly no Europa e, a partir de agora, no Brasil, com o SeuVale by Betterfly.