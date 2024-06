Minsait destaca potencial do setor público para aproximar os cidadãos da IA

Em um contexto como o atual, em que a inteligência artificial (IA) tem expandido suas capacidades, podendo otimizar uma quantidade cada vez maior de recursos, a Minsait, empresa de transformação digital e TI do grupo Indra, tem procurado chamar a atenção do setor público para a importância da promoção e do direcionamento dessa tecnologia para o desenvolvimento social, por meio de incentivos ao avanço da IA e à capitalização de suas vantagens e oportunidades.

De acordo com Luis Fernández Hernando, diretor global de Administrações Públicas da Minsait, “a sociedade precisa de lideranças capazes de fomentar a regulamentação, a aplicação e a promoção da inteligência artificial, a fim de garantir que os serviços públicos não só se adaptem às atuais expectativas da população, mas também se antecipem na resposta às futuras exigências dos cidadãos”.

Pensando nisso, a empresa acaba de publicar o relatório “Inteligência Artificial nas Administrações Públicas: Disrupção e Necessidade”, no qual destaca o potencial desse recurso para melhorar a eficiência, a transparência e o desenvolvimento de governos e organizações públicas, com o intuito de garantir respostas mais ágeis e eficazes às necessidades da população, mas também de alavancar a digitalização dos expedientes governamentais, em diferentes níveis de maturidade.

O estudo aponta ainda a necessidade das organizações públicas se familiarizarem com as oportunidades criadas pela IA para torná-las entidades mais flexíveis e adaptadas ao usuário, além de catalisadoras da inovação, a partir de uma adoção realista e organizada da inteligência artificial, a fim de garantir e priorizar uma abordagem humanizada e de qualidade no atendimento à população.

A Minsait defende também uma aplicação da IA focada na excelência e numa proposta de valor que contemple os servidores e cidadãos enquanto atores-chave para a criação de um futuro mais resiliente tecnicamente, além de sustentável e seguro. Tudo isso sem prejuízos aos direitos individuais, com o apoio de quadros regulatórios e de segurança, capazes de pautar de maneira efetiva o uso ético e responsável da inteligência artificial.

Regulamentação em prol do cidadão O relatório da Minsait mostra que, embora a IA traga inegáveis oportunidades ao setor público, ainda há obstáculos e receios que resistem, em grande medida, por conta da ausência de um quadro regulatório sólido. Nesse sentido, a empresa destaca ainda a importância de se buscar o equilíbrio, a partir de uma regulamentação que proteja os direitos fundamentais do indivíduo, porém sem comprometer o avanço tecnológico e o curso natural da inovação. De acordo com Luis Fernández, para alcançar esse patamar de desenvolvimento, “é fundamental que o setor público adote a inteligência artificial de forma responsável e estruturada, estabelecendo diferentes critérios de regulamentação e governança que gerem confiança jurídica e social”. Nesse sentido, foram registrados avanços recentes e significativos, em especial no contexto do mercado europeu, onde foi aprovada a Lei da Inteligência Artificial (AI Act), que procura estabelecer um quadro jurídico específico no que diz respeito ao desenvolvimento, comercialização e utilização da IA.