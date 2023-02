Teltec Solutions conquista ISO 27001

A Teltec Solutions anunciou a conquista da ISO 27001, norma auditável da ISO 27000, que é um conjunto de certificações de segurança da informação (SI) e proteção de dados para empresas e órgãos públicos, que servem como base para a criação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) em organizações de pequeno, médio e grande porte.

“Iniciamos o processo de certificação há cerca de dois anos e, desde então, passamos a aperfeiçoar nossos serviços seguindo as melhores práticas recomendadas pela ISO 27000. Essa conquista vem comprovar nossa capacidade em atuar com o que há de mais inovador em soluções e serviços de SI” afirma Murilo Schulz, diretor de Serviços da Teltec Solutions. Ele ressalta a expertise da companhia nesse setor: “Temos centenas de projetos de implementação e suporte, em parceria com grandes players de soluções como, F5, Palo Alto, Microsoft, e Cisco”.

Por meio do seu SOC (Security Operations Center), a empresa oferece ao mercado a monitoração 24/7 de toda estrutura de TI dos clientes, e a detecção e resposta a incidentes, suportados por uma equipe de alta expertise técnica juntamente com ferramentas de ponta, como correlação de dados e eventos através de SIEM (Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança).

Thiago Manente, coordenador de TI da Teltec Solutions explica que o processo de certificação envolveu a empresa como um todo. “Investimos alto em treinamentos recorrentes dos nossos colaboradores, pois sabemos que o principal vetor de ataques e incidentes são as pessoas, por isso é muito relevante criar uma consciência, uma cultura que vise a segurança da informação. Acreditamos que, dessa forma, podemos transmitir essa conscientização para os clientes também”.

O executivo comenta que a conquista coloca a Teltec Solutions em outro patamar dentro do mercado de SI. “Pouquíssimas empresas nacionais do nosso porte possuem essa certificação. Ter esse selo por trás comprova e atesta nossa capacidade, e isso vai nos abrir portas para ampliarmos ainda mais nossa atuação em clientes de maior porte, que exigem a certificação como pré-requisito para fechar negócio”.

Manente reforça ainda que, durante o processo de auditoria, não houve nenhum registro de problemas de conformidade, o que facilitou o cumprimento dos 114 itens que a implementação da ISO 27001 implica. “Os auditores ficaram impressionados com as práticas que adotamos e disseram que é muito difícil uma organização cumprir os três pilares que envolvem o CID: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade, considerado o modelo clássico de segurança da informação, onde o objetivo final é a proteção de dados”.

Em paralelo a essa conquista, a Teltec Solutions também registrou a recertificação da ISO IEC 20000, que define uma série de requisitos obrigatórios baseados em um conjunto de boas práticas para que as empresas executem uma gestão dos serviços de TI de qualidade, desenvolva e mantenha um Sistema de Gestão de Serviços (SGS). Ao todo, a companhia conta com mais de 320 certificações que atestam a governança e a capacidade técnica de seus processos e times internos.