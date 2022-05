Últimos dias para se inscrever no programa de estágio no TI

A Teltec Solutions, empresa 100% brasileira especializada em consultoria e serviços avançados, oferece um Programa de Estágio, com o objetivo selecionar estudantes das áreas de tecnologia, engenharias e exatas, sejam eles de universidades ou cursos técnicos.

O programa procura ajudar a formar os participantes, dando todo o apoio, conhecimentos e instruções necessárias para que eles possam finalizar o estágio e ter totais condições de entrar no mercado de trabalho bem-preparados.

Segundo Natália Pruchneski, gerente de DHO da Teltec Solutions, o programa de estágio irá agilizar os processos de recrutamento e seleção, que em geral são demorados, e permitirá aos participantes uma imersão total no mundo corporativo. “Vamos fornecer todos os ensinamentos necessários pelo período inicial de seis meses, no qual os candidatos selecionados terão os melhores profissionais ao seu lado, dando treinamento e orientações, indicando cursos e os levando para acompanhar o dia a dia da empresa”, afirma.

De acordo com a executiva, o programa de estágio possui três frentes de atuação: Infraestrutura, Segurança da informação, ou Cloud Computing. Os candidatos poderão escolher, no momento da inscrição, com qual segmento se identificam mais.

“Em cada um dos segmentos, vamos trabalhar um cronograma de ensino específico, no qual os participantes, ao final, terão totais condições de cumprir os objetivos propostos, dentre eles tirar certificações específicas das tecnologias abordadas ao longo do programa”, explica Natália, que completa, “Os integrantes do estágio que se destacarem e alcançarem bons resultados, serão convidados a fazerem parte do nosso time colaboradores, chamados de Solutions. Esta é a forma que enxergamos de poder dar um bom início de carreira a estudantes com grandes potenciais”.

Os participantes selecionados pelo programa irão trabalhar com algumas das mais bem-conceituadas tecnologias do mercado, como Cisco, Microsoft, Palo Alto, F5, entre outros parceiros da Teltec Solutions.

As inscrições para fazer parte do programa se iniciaram dia 13 de abril de 2022 e tem uma expectativa de finalizar até meados de maio. Como são vagas de estágio, não necessita de experiências anteriores.