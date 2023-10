Teltec e outras empresas de TI no Brasil crescem pelo aumento de ataques cibernéticos

Apesar dos prejuízos causados pelo aumento dos ataques cibernéticos em todo o mundo, as empresas de tecnologia da informação têm encontrado oportunidades de expansão significativas no mercado brasileiro. De acordo com um levantamento da especialista em cibersegurança Fortinet, o Brasil foi o país mais visado em ataques dessa natureza na América Latina no primeiro semestre de 2023, registrando um total de 23 bilhões de incidentes entre janeiro e junho deste ano, quase o dobro do segundo colocado, o México.

Com o aumento da sofisticação e a regularidade das ameaças virtuais, as organizações estão cada vez mais conscientes da importância de proteger seus ativos digitais. Esse cenário tem impulsionado a demanda por soluções avançadas de segurança da informação e serviços de consultoria especializada. Como resultado, as empresas de TI que oferecem esses serviços estão expandindo sua atuação, ao mesmo tempo em que contribuem para a conscientização sobre a importância do investimento em proteção de dados.

Além disso, a frequência desses ataques tem levado as instituições a adotarem abordagens mais proativas para a gestão de riscos cibernéticos, o que inclui a busca por parcerias estratégicas com companhias que atuam nesse setor. Esse contexto abre oportunidades para fornecedores de serviços de TI oferecerem recursos abrangentes que não se limitam apenas à proteção cibernética, mas também englobam a otimização de operações e a modernização de infraestruturas. Dessa forma, as firmas de segurança se destacam como parceiras confiáveis no combate às ameaças digitais, contribuindo para a resiliência das empresas brasileiras em um ambiente cada vez mais complexo e hostil.

Entre as organizações que têm se sobressaído nesse ambiente desafiador está a Teltec Solutions, companhia 100% nacional que fornece soluções, serviços e consultoria de TI, com ênfase em cloud computing, proteção de dados o e conectividade. A empresa recentemente anunciou importantes avanços em sua divisão de cibersegurança, que hoje representa 25% de seu faturamento total; entre eles está a contratação de um novo gerente de Security Operation Center (SOC).

"Nossa oferta se destaca ao proporcionar os principais serviços, com um diferencial notável: a expertise do nosso time de especialistas. Empregamos todo o nosso conhecimento e experiência para auxiliar nossos clientes na proteção de seus ativos digitais, permitindo que eles se concentrem no desenvolvimento de seu core business e expandam suas operações", afirmou Rodrigo Salvo, que, após construir uma carreira de 10 anos de sucesso na Teltec, assume a nova função com foco na expansão de serviços em cibersegurança.

Além de um portfólio robusto e um time composto por especialistas altamente qualificados, a Teltec também possui um acervo de mais de 320 certificações que validam a experiência e conhecimento de seus profissionais. Essas certificações incluem a ISO 37001, que atesta o comprometimento da empresa com a ética empresarial, a ISO 20000, que assegura a qualidade de seus serviços, e a ISO 27001, que estabelece um padrão internacionalmente reconhecido para a gestão da segurança da informação. Essas certificações reforçam o compromisso da empresa em liderar o setor de tecnologia da informação e segurança cibernética, oferecendo aos clientes a confiança de que estão trabalhando com uma empresa de alta competência e integridade.