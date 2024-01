Pindamonhangaba é reconhecida como cidade inteligente por suas inovações tecnológicas

As cidades inteligentes são centros urbanos que adotam tecnologias avançadas para aprimorar a qualidade de vida, eficiência operacional e sustentabilidade. Essas cidades utilizam uma rede interconectada de sensores, dispositivos e infraestrutura digital para coletar e analisar dados em tempo real, otimizando a gestão de recursos, serviços públicos, transporte e segurança. Além disso, promovem a participação ativa dos cidadãos por meio de plataformas digitais, incentivando a colaboração e a tomada de decisões coletivas.

O conceito de cidade inteligente busca criar ambientes urbanos mais eficazes, acessíveis e adaptáveis, integrando inovações tecnológicas para enfrentar desafios complexos e proporcionar uma experiência urbana mais conectada e sustentável.

Singapura destaca-se como uma cidade inteligente líder global, aplicando extensivamente tecnologia para aprimorar operações urbanas. Com sistemas de transporte inteligente, monitoramento ambiental avançado e soluções digitais para a gestão eficiente de resíduos, a cidade foca em melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Em Barcelona, Espanha, a abordagem inovadora se reflete no uso de sensores urbanos para monitorar o tráfego, economizar energia e aprimorar a eficiência do transporte público. Além disso, iniciativas como espaços públicos conectados digitalmente promovem a participação cívica. Copenhague, na Dinamarca, é um exemplo de cidade inteligente que prioriza sustentabilidade, investindo em infraestrutura cicloviária, gestão de resíduos inteligente e soluções de energia renovável. Já Songdo, na Coreia do Sul, é uma cidade planejada desde o início para ser inteligente e sustentável, usando tecnologias avançadas para monitorar o consumo de energia, o tráfego e serviços urbanos, incorporando sistemas de construção inteligente e infraestrutura de comunicação avançada.

No Brasil, Pindamonhangaba tem implementado uma série de iniciativas para se posicionar como uma cidade inteligente, utilizando tecnologias avançadas para aprimorar diversos aspectos de sua infraestrutura e serviços urbanos. O Programa Cidade Inteligente de Pindamonhangaba engloba projetos inovadores que destacam a cidade como um modelo de inovação e eficiência.

A iniciativa abraça a ciência de dados, incorporando um data lake que reúne informações de todas as plataformas da prefeitura e entidades externas. Essa plataforma utiliza Business Intelligence (BI) para orientar decisões municipais, promovendo a perpetuação do plano estratégico plurianual.

Sob a liderança do secretário de Tecnologia, Inovação e Projetos de Pindamonhangaba, Danilo Velloso, no âmbito da conectividade, a cidade tem investido na expansão da rede de dados de alta velocidade, realizando upgrades em todos os links de fibra ótica dos prédios públicos. Além disso, a conectividade Wi-Fi é aprimorada, com manutenção e evolução tecnológica nas escolas, e a implementação de novos pontos de rede gratuitos em áreas públicas e prédios municipais.

Na área de segurança, o programa incorpora câmeras de monitoramento com sistema inteligente de reconhecimento de imagens, estrategicamente distribuídas para criar um cinturão de segurança nas entradas e saídas da cidade, praças e semáforos. Os semáforos também são modernizados, permitindo controle remoto e integração a sistemas inteligentes de controle de tráfego.

Destacam-se também projetos voltados para desburocratização, segurança da informação, mobilidade, saúde informatizada e humanizada, e educação 4.0. A introdução de tecnologias como inteligência artificial no monitoramento, telemedicina e aplicativos para táxis evidenciam o compromisso de Pindamonhangaba com a inovação e a qualidade de vida. O programa abrange iniciativas voltadas para o turismo, reciclagem e sustentabilidade, demonstrando a abrangência e a visão abrangente da cidade na busca por ser uma referência global em cidades inteligentes.

Pindamonhangaba tem recebido certificações em reconhecimento ao seu notável progresso como uma cidade inteligente. As certificações atestam o comprometimento da cidade e a conformidade com as normas ABNT NBR ISO 37120 (conquistada em Janeiro deste ano), 37122 e 37123 (conquistadas em Dezembro do mesmo ano), sendo as duas últimas referentes a uma análise e auditoria em 122 indicadores, divididos em 61 para cidades inteligentes e 61 para cidades resilientes܂Com isso, a cidade conquistou nível Ouro na norma ABNT NBR ISO 37122 e Platina na norma ABNT NBR ISO 37123, o mais alto nível no processo desta certificação. É importante dizer que as três normas internacionais ISO são regulamentadas pela World Council on City Data, instituição ligada a ONU (Organização das Nações Unidas).

"As certificações consolidam Pindamonhangaba como referência. Aproximadamente oito cidades no mundo possuem a tríplice certificação, sendo Pindamonhangaba a que mais possui indicadores e ações, executado com resultados de economias aos cofres públicos", afirmou Velloso.