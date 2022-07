7 razões para você contratar o SIEM como Serviço

Nos últimos anos, quem acessa os noticiários diariamente está se deparando, cada vez mais, com notícias de organizações –públicas ou privadas– que sofreram algum ataque cibernético e teve suas atividades paralisadas para normalização dos serviços (que pode levar dias). O fato é que por mais que a digitalização tenha trazido inúmeros benefícios para os negócios, alguns riscos são inerentes e essas ameaças cibernéticas estão aí para provar isso. Por isso, é fundamental que as organizações voltem sua atenção para tecnologias que realmente auxiliem os gestores de segurança a ter uma visibilidade ampla e holística de todo o seu ambiente de TI, monitorando-o e respondendo às ameaças em tempo real. Esse é o papel do SIEM.

À medida que as empresas avançam em direção à digitalização e tornam os ambientes de TI mais complexos, o SIEM (Security Information and Event Management), passou a ganhar mais espaço quando passou a ser disponibilizado como serviço. Se antes a solução era mais restrita às grandes corporações pelo seu alto custo de aquisição e manutenção, atualmente ele pode ser adquirido sob demanda, sendo gerenciada por uma equipe especializada e terceirizada, a um investimento acessível mesmo para empresas de pequeno e médio porte.

Confira abaixo mais algumas razões para considerar a adoção do SIEM como Serviço:

- Custo-benefício: Vale a pena reforçar que o serviço é extremamente vantajoso se comparado ao investimento de adquirir a solução completa para gerenciamento interno.

- Não precisa de infraestrutura local: A solução, além do custo de aquisição, não exige investimento em infraestrutura para alocar a tecnologia e contratação de mão de obra específica.

- Consultoria e customização: O serviço vem acompanhado de uma consultoria especializada, que irá entender os seus desafios de negócios e customizar a solução para atender às suas demandas.

- Fácil implementação: Ao contratar o serviço, a solução funcionará em poucos dias, justamente por ser gerenciado por um time experiente e qualificado.

- Mais dedicação ao negócio: A modalidade permite ao gestor ficar mais centrado no negócio, deixando o gerenciamento nas mãos de especialistas.

- Atende a todos setores e portes: O SIEM como Serviço pode ser adquirido por qualquer tipo de organização que trabalhe com dados pessoais de terceiros.

- Aderente às principais regulamentações setoriais: O serviço realiza ações exigidas por órgãos reguladores, como a correlação de logs e o armazenamento de dados seguindo determinadas diretrizes, por exemplo.

Como pode ver, o SIEM como Serviço oferece inúmeras vantagens, mas, para isso, precisa ser adotado com excelência. Fica sob a responsabilidade de um parceiro a missão de implementar, monitorar, armazenar e correlacionar logs para uma resposta mais eficiente e imediata a eventos que possam surgir.

Ter experiência, conhecimento, uma equipe de profissionais especializados e parceria com os principais players do mercado para definir a melhor estratégia é obrigação do prestador de serviço. Só assim a ferramenta irá entregar tudo o que é capaz de oferecer.

Sobre o autor: Robson Giovanelli é diretor de Tecnologia da Content TI.