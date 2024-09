Como a atualização do SAP pode proteger sua empresa e reduzir custos?

98% das cem marcas mais valiosas do mundo utilizam SAP, 78% das empresas que distribuem alimentos no mundo usam SAP, 77% de todas as transações ou receitas geradas mundialmente passam por um sistema SAP e, no Brasil, 50% das maiores empresas fazem uso do SAP, de acordo com dados disponibilizados pela SAP. Estes números representam a importância que o SAP possui atualmente para o mercado global e para as empresas que o utilizam, facilitando processos e otimizando tempo.

Evidentemente, o SAP (System Applications and Products in Data Processing) é um grande aliado de empresas ao redor do mundo. Com ele, é possível realizar diversas tarefas em diferentes segmentos dentro de uma mesma empresa, como gerenciar o armazém, realizar a gestão de qualidade e materiais, auxiliar a contabilidade e controladoria, entre outros muitos exemplos que facilitam a rotina das grandes marcas e auxiliam o planejamento de recursos e processos internos na integração dos setores existentes. Hoje, existem dois grandes sistemas para suporte das empresas: o SAP ECC e o SAP S/4 HANA.

O SAP S/4 HANA oferece recursos e funcionalidades avançadas para empresas, possibilitando ainda uma redução de 20% em custos de estoque, redução de 50% no tempo de processo de faturamento e redução de 30% do custo total de propriedade.

Além disso, a usabilidade do usuário no SAP S/4 HANA é mais intuitiva em comparação ao SAP ECC, proporcionando assim uma experiência mais simples. A partir da mudança, as empresas também ganham mais de 5 mil novas atualizações, relacionadas a segurança, inovação, entre muitos outros benefícios e as companhias também mantêm o mesmo valor de taxa de manutenção anual após a atualização. O sistema conta também com o SAP Fiori, uma aplicação web que também é capaz de operar em celulares, notebooks e computadores, que se adequa ao avanço do uso dos próprios usuários com seus aparelhos tecnológicos.

Um sistema SAP atualizado elimina falhas e problemas relacionados a ataques cibernéticos, além de realizar diversas correções. Desta forma, é importante que as empresas mantenham o SAP atualizado, diminuindo assim a probabilidade de eventuais erros. Existe inclusive um software que permite uma atualização anual do SAP, facilitando a vida de marcas e empresas. A atualização do SAP também ajuda as empresas a cumprirem regulamentações de segurança de dados globais e locais, como a GDPR (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) e a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Um SAP atualizado com todos certificados de segurança ativos é vital para as empresas, e elas devem estar atentas para solicitar o acompanhamento de um profissional que analise a saúde do sistema e realize um check-up completo por meio do SAP Enterprise Support, serviço de suporte técnico e consultivo fornecido pela SAP para empresas que utilizam soluções SAP. O SAP Enterprise Support proporciona além das atualizações importantes e consultorias para empresas, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana.

À medida que a tecnologia e a inovação avançam e impulsionam os negócios, os hackers e eventuais problemas avançam na mesma velocidade. Por meio do auxílio de um profissional e da ferramenta de análise, é possível identificar toda possibilidade de falha e vulnerabilidade de segurança, entre outras correções que podem ser realizadas.

Mesmo com análise e medidas de segurança aplicadas, o principal ponto para evitar surpresas ainda é manter o sistema SAP atualizado, pois o SAP está constantemente trabalhando em novos recursos de segurança, e estando dentro deste ecossistema, a chance de uma falha ser apresentada é diminuída consideravelmente.

As empresas devem estar atentas ainda ao fim do SAP Enterprise Support para as versões SAP ECC 6.0 e anteriores, tornando a atualização para SAP S/4 HANA ainda mais importante para o futuro. Com um sistema SAP desatualizado, as empresas podem perder recursos importantes que apenas as atualizações recentes proporcionam. Outro ponto positivo da atualização de SAP ECC para SAP S/4 HANA é o aumento de produtividade consolidada dos colaboradores em 44%.

Toda atualização de SAP é um novo projeto, sendo motivo de dor de cabeça para algumas empresas, mas com a parceria correta para upgrade do sistema, é possível completar este processo de maneira satisfatória, com auxílio do conhecimento prévio do ambiente e dados históricos da empresa.

O futuro do SAP está diretamente ligado à inteligência artificial e ao seu avanço. É inegável que esta tecnologia está mudando o curso não somente da área tecnológica, mas também da sociedade como um todo, e o SAP tem acompanhado este movimento, possibilitando que empresas e negócios sejam cada vez mais impulsionados e tenham suas rotinas facilitadas por ferramentas inovadoras.

Sobre o autor: Paulo Secco tem trabalhado em empresas de renome como Xerox, Accenture, Softtek e SAP. Em 2010, fundou a Integre IT, uma consultoria de TI, e posteriormente se associou à Essence, um importante parceiro da SAP no Brasil, como sócio e COO. Com mais de duas décadas de experiência no setor de tecnologia, Secco é pioneiro no desenvolvimento de um software inovador que automatiza a conversão de SAP ECC para S/4HANA, lançado após um bem-sucedido caso de implementação em apenas 18 dias.