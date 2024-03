Mulheres executivas em TI: um estudo de caso

Dany Carvalho, CEO do Órbi Conecta, organizou um das primeiras feiras de inovação do Brasil, viajou pelo país fazendo conexões para a criação de empresas com base na nova economia, trouxe o primeiro evento internacional de empreendedorismo digital ocorrido em terras brasileiras, cooperou com o com o governo federal por meio do Programa Start-Up Brasil e com o governo de São Paulo para o desenvolvimento de soluções tecnológicas para melhoria da gestão pública.

Dany é mineira de Itabirito, negra e a primeira de sua família a alcançar um título de graduação, em Pedagogia. O encontro com a inovação se deu através do fomento ao empreendedorismo digital trabalhando com alunos de mestrado e doutorado das 13 universidades públicas de Minas Gerais.

O que motiva Dany a trabalhar com inovação é a possibilidade de fazer mudanças positivas na sociedade.

Segundo a CEO da Órbi Conecta, a inovação proporciona soluções que simplificam a demanda do dia-a-dia das pessoas e à medida que surgem novas tecnologias, ocorre também a mudança do comportamento das pessoas. “Acho incrível como hoje consigo ver minha mãe fazendo uma compra digital, por exemplo, ou poder levar minhas conversas de uma cafeteria para qualquer lugar do mundo", comenta Dany, que também é criadora e host do podcast Café Comigo sobre educação, tecnologia e empreendedorismo.

Do Google, Dany tem não só as ferramentas, mas também a função de facilitadora de um programa no apoio às mulheres, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora. Ela atua no Cresça com o Google, programa que já capacitou 210 mil brasileiras em habilidades digitais e socioemocionais para que elas criem suas próprias oportunidades econômicas. Esse é um assunto importante para Dany: a educação e acesso à informação como ferramenta de mobilidade social, especialmente para as mulheres.

No Órbi Conecta, por exemplo, ela contribuiu para a distribuição de 168 mil bolsas de estudos em todo o Brasil, em parceria com empresas da rede, no maior programa de formação gratuita em tecnologia do país, o Órbi Academy Techboost. Como CEO, Dany tem o objetivo de impulsionar Minas Gerais a ser um epicentro de inovação e de formação de profissionais com habilidades digitais, e tem como um dos seus valores impulsionar o aumento de mulheres atuando no cenário digital em cargos de liderança.

"De onde vim, nunca imaginei ser CEO. Quero inspirar meninas e mulheres, principalmente as negras, através da representatividade, para que elas vejam que também podem ocupar uma cadeira como essa”, afirma.

Diante de um ecossistema ainda tão masculinizado, Dany lembra que o Órbi Conecta é o único hub de inovação do Brasil que só foi liderado por mulheres até hoje. As barreiras estão sendo quebradas por pessoas como ela, entusiastas do avanço – tecnológico e social, porque eles precisam andar juntos. Após 14 anos nessa jornada, Dany enxerga um cenário brasileiro de inovação mais maduro, que foi capaz de desenvolver grandes comunidades, como a San Pedro Valley, grandes iniciativas e startups que estão mudando o jogo dos negócios e levando soluções importantes para o cotidiano das pessoas.

Dany destaca como, hoje, a inovação está nos detalhes do dia a dia das pessoas. "A bolha das startups está se furando, porque agora a tecnologia faz parte do dia a dia das pessoas, estamos vivendo uma forte transformação digital no país, como a criação do PIX, que foi revolucionária. Anos atrás ninguém entendia bem o que eu fazia, hoje eu consigo conversar com qualquer um sobre o meu trabalho", diz contente.

Na sua trajetória, Dany apoiou centenas de empreendedores digitais através de iniciativas como Inventta, Aceleradora Startup Farm, Programa Start-Up Brasil, Microsoft BizSpark, Programa IBM SmartCamp, ABStartups e Cubo Itaú. Foi também Gerente do Bridge Ecosystem, um joint lab entre a USP, ISA CTEEP e 100 Open Startups para o desenvolvimento de uma nova geração de ferramentas e metodologias para Gestão de Ecossistemas de Inovação. Nos últimos anos, tem-se dedicado a apoiar grandes empresas na sua jornada de inovação, tanto com serviços de consultoria quanto através da FRST Falconi.

Em janeiro de 2022 ela assumiu a liderança do Órbi Conecta, o principal hub de inovação e empreendedorismo digital de Minas Gerais, que foi fundado em 2017, em Belo Horizonte, pela comunidade San Pedro Valley juntamente às empresas Inter, MRV e Localiza. O hub de inovação conecta startups, corporações e comunidades de empreendedores para impulsionar o mercado de Tecnologia e Inovação do Brasil através dos pilares Órbi for Startups, Órbi for Corporates e Órbi Academy.