Brasil registrou até 180 páginas falsas por hora na Black Friday: Redbelt Security

O volume de fraudes digitais associadas à Black Friday cresceu de forma expressiva nas últimas semanas, segundo levantamento exclusivo do time de threat intel da Redbelt Security. Entre 1º e 24 de novembro, foram identificadas 5.125 novas páginas fraudulentas ativas e, com base nesse ritmo, a consultoria estima que o país já pode estar registrando picos de até 180 novos sites falsos por hora. Trata-se de uma projeção matemática fundamentada nos dados disponíveis até o momento e que reforça a migração de grupos criminosos para modelos automatizados, capazes de produzir grandes quantidades de páginas em intervalos curtos.

A análise revela uma curva de crescimento acelerado. Na primeira semana do mês (1 a 7/11), foram detectadas 881 páginas falsas, média de 126 por dia. De 8 a 14/11, o número subiu para 1.233, incremento de 40%, com pico de 286 novos domínios maliciosos em 10/11, evidência de uma campanha coordenada em andamento. O avanço mais significativo ocorreu entre 15 e 21/11, quando 2.423 novas páginas foram identificadas, quase o dobro da semana anterior (96% de aumento). A expectativa é de que o total acumulado ultrapasse seis mil URLs fraudulentas até a próxima sexta-feira.

Com base nesses números, o time de inteligência da Redbelt calculou a velocidade média de criação das páginas no período de maior atividade (15 a 21/11). Foram 2.423 páginas em sete dias, o que corresponde a aproximadamente 346 páginas por dia, cerca de 14 por hora e uma nova página fraudulenta a cada quatro minutos. Considerando a tendência ascendente e o acréscimo projetado para os dias restantes, a estimativa atualizada indica que momentos de pico podem já estar atingindo até 180 páginas falsas por hora, valor que pode variar conforme oscilações nas campanhas criminosas. A consultoria reforça que se trata de uma estimativa baseada nos dados monitorados até o momento.

Segundo Eduardo Lopes, CEO da Redbelt Security, o comportamento observado evidencia um movimento de profissionalização dos golpes. “A velocidade de criação dessas páginas mostra que os grupos estão usando automação e IA para ajustar conteúdos, testar variações e ampliar o alcance dos ataques”, afirma. Ele ressalta que o período pré-Black Friday é especialmente sensível: “Vale ressaltar que, sempre que houver algum tema impactante, haverá algum tipo de fraude associado. A Black Friday mexe com o sentimento de desejo das pessoas; elas ficam mais suscetíveis à emoção do que à razão.”

As páginas fraudulentas monitoradas replicam elementos visuais de grandes varejistas, companhias aéreas, marketplaces e plataformas de viagem. A maioria explora produtos de alta demanda, como eletrônicos e passagens. Embora golpes desse tipo sejam comuns na Black Friday, o uso de IA tornou essas páginas mais adaptáveis, permitindo que criminosos modifiquem textos, imagens e elementos gráficos em poucos minutos, o que dificulta a identificação por parte dos usuários. Essa capacidade de rápida recomposição mantém o golpe ativo mesmo após derrubadas pontuais de domínios.

A Redbelt Security reforça que medidas simples ajudam a reduzir o risco de fraude, especialmente em um período de crescimento diário de páginas maliciosas: