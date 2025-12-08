IA generativa impulsiona o varejo, mas exige maior segurança

Segundo um estudo da KPMG, 33% das empresas no setor de consumo e varejo já adotam inteligência artificial (IA) de forma parcial ou ampla, mas apenas 14% utilizam com inteligência artificial generativa (IAGen ou GenAI), com previsão de crescimento para 60% nos próximos três anos. O levantamento também informa que o investimento direcionado à IA e ao digital no setor deverá subir de 9% do orçamento de TI para cerca de 13,8% no mesmo período.

Mesmo entre os que já investem, obstáculos como segurança da informação (58%), falta de habilidades técnicas (56%) e dados inconsistentes (47%) aparecem como barreiras.

Para ajudar as empresas do setor varejista a implementar soluções de IA, a Loggi, empresa brasileira da logística, lançou um novo canal com IA generativa. A ferramenta foi projetada para expandir a capacidade do time comercial da Loggi, automatizando leads de forma rápida, personalizada e eficiente com o objetivo de proporcionar uma experiência de vendas mais fluida, assertiva e escalável.

O novo chatbot, disponível por meio do aplicativo WhatsApp e do site da Loggi, será capaz de identificar padrões e segmentar clientes em tempo real, otimizando a segmentação de vendas e, direcionando de forma ágil, leads mais qualificados para atendimento humano.

Segundo Diego Cançado, vice-presidente de Produto e Tecnologia da Loggi, o objetivo é proporcionar uma experiência de vendas mais fluida, assertiva e escalável. “Pretendemos aumentar a taxa de conversão em 20% e reduzir o tempo gasto com leads não qualificados”.

Além de oferecer comunicação natural via WhatsApp com disponibilidade 24 horas, a ferramenta viabiliza campanhas click-to-WhatsApp e facilitará a integração de negócios nano e micro, liberando o time de vendas para atuar em negociações mais complexas com grandes clientes. A ferramenta também permite atender os clientes que procuram mais informações sobre como realizar a integração em plataformas, com um suporte mais simples e orientações por meio de tutoriais.

“Com a automação e inovação, a Loggi irá aprimorar ainda mais a experiência do usuário, proporcionando respostas significativamente mais rápidas, precisas e direcionadas. As equipes de vendas também receberão leads criteriosamente qualificados, permitindo que dediquem mais tempo a negociações mais efetivas. Isso vai construir um processo de vendas mais previsível e escalável”, completa Diego.