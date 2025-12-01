Como empresas podem preparar funcionários para gerenciar riscos da IA?

A Cloudflare promoveu, no 25 de novembro, um evento online sobre gerenciamento de exposição contra riscos da inteligência artificial (IA) em empresas, com foco na experiência do funcionário. Foram apresentadas dicas de como identificar ameaças e estabelecer diretrizes e ações estratégicas para controle de uso.

Guillaume Ferland, Senior Solution Engineer da empresa americana especializada em infraestrutura de acesso à internet, conduziu o webinar. “Estamos sendo pressionados a explorar cada vez mais a inteligência artificial e acelerar sua adoção, e isso introduz uma série de riscos", disse o especialista ao iniciar a conversa.

Entre os desafios citados, está a alucinação – quando modelos de IA geram resultados incorretos ou enganosos, o que pode levar a impactos financeiros e reputacionais para organizações, sobretudo quando há fornecimento de informações incorretas a clientes.

Somam-se a isso riscos de segurança e privacidade, que surgem quando funcionários utilizam ferramentas de terceiros sem autorização, enviando dados críticos, como planilhas, arquivos, registros de clientes ou documentos internos. "Esses dados se tornam parte dos modelos de IA. Não tem como voltar atrás", alerta Ferland.

Dicas práticas para empresas Organizações podem adotar estratégias de curto prazo, como identificar e autorizar ferramentas já integradas em suítes de escritório (como funções de resumo no Zoom, Teams ou Meet). Por serem serviços contratados e geralmente utilizados por grandes empresas, esses recursos apresentam risco gerenciável e não utilizam dados para fins de treinamento. Outra orientação do especialista da Cloudflare diz respeito à construção de um plano orientado por dados. "O primeiro passo é sempre entender quem está fazendo o quê. Ou seja, saber quais ferramentas são usadas, por quem, em quais circunstâncias e com que frequência”. A adoção de acordos comerciais, a partir de assinaturas pagas, também é recomendável ao empregar ferramentas como o ChatGPT. Segundo Ferland, isso permite ter mais controles e visibilidade. Já nas versões gratuitas, essas funcionalidades não estão presentes, e muitos dados acabam sendo compartilhados. “Comece escolhendo as ferramentas autorizadas mais adequadas e amplie essa lista, com contratos adequados para apoiar os casos de uso mais comuns. Depois, analise em sua indústria se existem ferramentas de IA mais especializadas que possam ajudá-lo a evitar muitos desses riscos", ele orienta. Vale ainda elaborar diretrizes concisas para conscientizar os funcionários sobre o que é autorizado e o que é estritamente proibido – por exemplo, não fazer upload de arquivos financeiros ou instalar navegadores não aprovados. "Muitas pessoas estão se aventurando com a IA, quer você perceba ou não. Ter diretrizes claras, mesmo que em um primeiro rascunho imperfeito, de uma ou duas páginas, é um bom ponto de partida", afirma o especialista.