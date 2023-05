Líderes de TI das maiores instituições do Brasil discutirão inovação em suas empresas

Próximo 28 de junho se encontrarão os CIOs das maiores instituições financeiras do Brasil durante o Febraban Tech 2023, principal evento de tecnologia e inovação do setor.

O Febraban Tech 2023, a realizar de 27 a 29 de Junho em Transamerica Expo Center, São Paulo, terá debates sobre Open Finance, meios de pagamento, inteligência artificial e IA generativa, economia tokenizada, dados, metaverso e Web 3, nuvem, cibersegurança, internet das coisas (IoT), 5G, e fintechs, bem como os aspectos ambientais, sociais e de governança (ESG).

De acordo com os organizadores, além dos debates –divididos em mais de 100 painéis de conteúdo e em 8 auditórios/palcos por especialistas–, o Febraban Tech 2023 ainda reúne a várias das empresas mais inovadoras, que trazem produtos e serviços voltados ao setor financeiro para o presente e futuro da sociedade digital.

Um dos painéis a destacar é o dos executivos que são responsáveis pela TI dos bancos, quem discutirão as questões em torno da influência dos recursos da tecnologia para a gestão no setor, além de debater as tendências que levam as instituições ao pioneirismo nos modelos de negócios.

O painel “CIOs dos bancos: a tecnologia no centro dos negócios” contará com a participação de Ricardo Guerra, CIO do Itaú Unibanco; Edilson Reis, CIO e diretor-executivo do Bradesco; Adriana Salgueiro, VP de Tecnologia e Digital da Caixa; Luis Bittencourt, CIO do Santander Brasil e CEO da F1RST Digital Services; Christian Flemming, CTO e COO do BTG Pactual; e Marisa Reghini, vice-presidente de Tecnologia do Banco do Brasil, que será também moderadora do painel.

Os especialistas vão destacar o cenário tecnológico no país, as tendências e inovações que estão no presente e futuro dos bancos, além do papel da tecnologia no centro dos negócios digitais.

A edição de 2022, em um formato renovado, marcou a volta do evento presencial e reuniu 156 patrocinadores e expositores, e mais de 200 palestrantes em 81 painéis de conteúdo. Com tema central “A Nova Realidade Global e a Transformação Acelerada”, o congresso foi realizado na Bienal de São Paulo, no Parque Ibirapuera, e recebeu mais de 25 mil visitantes ao longo dos três dias no mês de agosto. Outra novidade foi a adoção, pela primeira vez, do formato híbrido, com transmissões de painéis ao vivo e abertos ao público na plataforma.

Para 2023, o evento terá número recorde de áreas de exposição (186), sendo que todas já foram reservadas.