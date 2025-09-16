Como atrair talentos de tecnologia: 7 itens essenciais

Do CIO ao recrutador de linha de frente, todos com interesse na guerra por talentos devem entender como atrair equipes de TI e tecnologia de ponta.

Aumentar os salários, oferecer equilíbrio entre vida pessoal e profissional, buscar candidatos passivos, desenvolver descrições de cargos na área de tecnologia mais informativas, focar em habilidades, fazer parcerias para a diversidade e atrair especificamente trabalhadores da área de tecnologia são estratégias que podem contribuir muito para o recrutamento dos melhores talentos.

1. Aumentar os salários "O dinheiro fala", como diz o ditado, e, de fato, o salário é uma consideração importante para quem procura emprego. De acordo com o relatório "Job Seeker Trends 2024", publicado pela CompTIA (Computing Technology Industry Association), uma organização de certificação e treinamento sediada em Downers Grove, Illinois, 68% dos que buscam emprego buscam aumento de salário e melhores benefícios. Uma porcentagem significativa dos que buscam emprego — 25% — não considera a tecnologia como uma opção porque acha que o salário é muito baixo, de acordo com o mesmo relatório.

2. Ofereça equilíbrio entre vida pessoal e profissional Na era do Grande Desapego, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional oferece muitos benefícios tanto para o empregado quanto para o empregador. Um ponto que vale a pena mencionar é sua capacidade de ajudar a atrair os melhores talentos da área de tecnologia. Quarenta e dois por cento dos candidatos a emprego se concentram em melhorias na vida profissional e no bem-estar, de acordo com o mesmo relatório da CompTIA. Um terço deseja que futuros empregadores ofereçam oportunidades de trabalho remoto.

3. Procure candidatos passivos Existe um grupo inteiro de pessoas que seriam ótimos futuros funcionários — só que eles ainda não sabem disso. De fato, focar em candidatos passivos é fundamental para uma estratégia robusta de recrutamento de talentos na área de tecnologia. Aqui estão algumas maneiras de atrair candidatos passivos: Um programa de indicação de funcionários pode dar aos funcionários satisfeitos uma oportunidade de vender autenticamente a empresa — sua cultura e benefícios — para antigos colegas e associados da rede.

A liderança e o RH devem oferecer incentivos para participar de um programa de indicação de funcionários e divulgar seus benefícios, principalmente as recompensas financeiras que os funcionários podem obter quando a empresa contrata indicações.

A IA pode ajudar a apoiar a busca por candidatos.

4. Desenvolver descrições de cargos de tecnologia mais informativas As descrições de cargos convencionais contêm informações sobre o empregador, bem como os requisitos educacionais e de experiência profissional associados ao cargo em questão, mas isso não é suficiente para atrair talentos de tecnologia, de acordo com "5 práticas recomendadas para CIOs atraírem e contratarem os melhores talentos de TI de forma eficaz", um relatório publicado pela Gartner em fevereiro de 2023. Embora essas informações sejam necessárias, de acordo com o relatório, os candidatos também querem saber o seguinte: Salário

Potencial de modelo remoto ou híbrido

O posicionamento da organização no setor, bem como sua trajetória de crescimento

Visão da cultura da empresa

Potencial para equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Ofertas de desenvolvimento de carreira e qualificação profissional Além de descrições de cargos escritas, o marketing de recrutamento deve incluir links para videoclipes com funcionários atuais discutindo como eles usam suas habilidades no trabalho e oferecer uma visão das interações diárias com os membros da equipe.

5. Foco nas habilidades Concentrar-se nas habilidades profissionais pode ajudar as empresas a progredir na busca por talentos. Ao recrutar profissionais de tecnologia, as empresas devem se concentrar nas habilidades que os candidatos possuem em vez de educação e certificação, de acordo com "HR Rewired: An end-to-end approach to attract and retaining top tech talent", um relatório publicado pela McKinsey & Company em junho de 2023. Os líderes de tecnologia e RH devem colaborar para identificar as habilidades mais valiosas para a organização, de acordo com o relatório, e então procurá-las entre os funcionários existentes e por meio de canais externos. Encher anúncios de emprego com todos os atributos desejados é contraproducente. Os líderes devem se concentrar nas habilidades obrigatórias para o trabalho, mas também podem incluir qualificações complementares que podem ser benéficas, de acordo com o "Strategic Cybersecurity Talent Framework", um whitepaper publicado pelo Fórum Econômico Mundial em abril de 2024. No entanto, as descrições de cargos não devem listar habilidades que não tenham nada a ver com o cargo, pois podem desencorajar candidatos qualificados de se candidatarem.

6. Parceiro para a diversidade Os recrutadores costumam recorrer apenas a canais familiares e, muitas vezes, homogêneos para recrutamento, como publicar anúncios em apenas alguns sites de emprego e aceitar candidaturas apenas de graduados em ciência da computação. Mas há vários motivos para buscar funcionários mais heterogêneos. Por exemplo, equipes diversas são mais inteligentes. Expandir os esforços de recrutamento além dos canais tradicionais e abrir espaço para, por exemplo, mulheres profissionais de segurança cibernética ou veteranas militares pode expandir o pipeline de talentos.