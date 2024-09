Como as IAs generativas estão transformando o relacionamento com o cliente

A inteligência artificial (IA) já não é uma novidade no atendimento ao cliente. No entanto, o avanço das IAs generativas está revolucionando a maneira como as empresas se relacionam com os seus consumidores, abrindo um leque de oportunidades para proporcionar experiências cada vez mais personalizadas e eficientes.

Diferentemente das IAs conversacionais tradicionais —que se baseiam em respostas pré-definidas— as IAs generativas são capazes de gerar retornos únicos e contextualizados, utilizando informações fornecidas durante a interação e aprendendo com cada novo diálogo. Essa capacidade de gerar feedbacks originais e humanizados, similar à interação entre pessoas, tem o potencial de transformar completamente o cenário do atendimento ao cliente.

Impacto da IA generativa na experiência do cliente As IAs generativas podem ser utilizadas em diversas etapas da jornada do cliente, desde o primeiro contato até o suporte pós-venda. Algumas formas são: Engajamento do cliente: Por meio de chatbots e assistentes virtuais, as empresas podem oferecer um atendimento personalizado 24 horas por dia, sete dias por semana, respondendo dúvidas, fornecendo informações sobre produtos e até mesmo realizando vendas. A personalização em escala, impulsionada pela ferramenta, permite que cada consumidor se sinta único e especial; Autoatendimento aprimorado: O recurso permite a criação de sistemas de autoatendimento mais eficazes, capazes de compreender perguntas complexas e oferecer soluções personalizadas sem a necessidade de intervenção humana. Isso se traduz em maior agilidade no atendimento e redução de custos para os negócios; Suporte proativo e preventivo: Com a análise de dados e o aprendizado de máquina, as IAs generativas podem identificar padrões e prever necessidades dos clientes, permitindo que as companhias atuem de forma proativa, oferecendo soluções personalizadas antes mesmo que o cliente perceba a necessidade;

Casos de sucesso Empresas inovadoras já estão colhendo os frutos da aplicação da IA generativa no relacionamento com o cliente, como: Instacart: A startup norte-americana de entrega de supermercado utiliza IA generativa para oferecer uma busca personalizada aos seus clientes. A ferramenta responde perguntas abertas como "o que devo colocar na lancheira do meu filho?" ou "existem lanches sem glúten?", proporcionando sugestões personalizadas e incentivando a descoberta de novos produtos;

Wendy's: A rede de fast food implementou uma ferramenta de IA generativa para automatizar os pedidos no drive-thru. O sistema, desenvolvido em parceria com o Google Cloud, realiza o atendimento de forma rápida e eficiente, compreendendo os pedidos dos clientes e até mesmo personalizando-os com pedidos especiais; Além desses casos internacionais, sabe-se que companhias brasileiras também estão fazendo testes e avançando nesse tema. Temos, por exemplo, a seguradora Porto que está testando IA generativa no atendimento a corretores; além disso, algumas companhias aéreas também estão com iniciativas desse gênero no seu roadmap de projetos, bem como o setor de telefonia, como a Vivo, que já veio a público falar da sua frente de atendimento ao cliente usando IA generativa.