AMA impulsará el uso de IA entre actuarios de México

Para impulsar la adopción de la inteligencia artificial en el gremio de actuarios, la Asociación Mexicana de Actuarios (AMA) firmó una alianza con la empresa mexicana de tecnología Púrpura AI. El objetivo es convertirse en un referente nacional en el uso responsable y estratégico de la IA en los sectores de seguros y fianzas.

Entre las acciones que la asociación busca realizar, en conjunto con la empresa de IA, están: promover la adopción de la inteligencia artificial en todo el gremio actuarial, para elevar el nivel de la profesión; capacitar a los actuarios y formarlos en la adopción responsable de la tecnología; y fortalecer la reputación e imagen que tiene la profesión actuarial en México.

Para lograr estos objetivos, la asociación creó la Comisión de Inteligencia Artificial, la cual estableció cinco ejes rectores o pilares que ayudarán como guía durante los próximos meses y años:

El primer pilar es la formación del actuario del futuro, al desarrollar sus competencias técnicas y digitales para cerrar la brecha entre la estadística tradicional y la que se puede lograr con apoyo de la inteligencia artificial;

El segundo se refiere a estándares, buenas prácticas y gobernanza de la IA. “Se establecerán lineamientos sobre manejo de datos, evaluación de modelos, explicabilidad y uso responsable”, explicó Francisco Guzmán, líder de la comisión.

El tercero se trata de casos de uso con impacto actuarial. Se impulsarán proyectos escalables con resultados medibles que mejoren productividad, calidad técnica y servicio;

El cuarto se enfoca en la relación con reguladores, academia y comunidad internacional, al crear alianzas estratégicas y un observatorio de tendencias; y

El quinto se refiere a la difusión ética y confianza pública, al promover transparencia, privacidad y comunicación clara para fortalecer la confianza en la profesión actuarial.

Para Guillermo Garza, CEO de Púrpura AI, “la intención de esta alianza es desarrollar talento, mejorar el aprovechamiento y acelerar el conocimiento nacional de este tipo de herramientas tecnológicas para mejorar las capacidades y habilidades sobre sistemas de inteligencia artificial agéntica en México, además de crear alianzas de valor para fortalecer el ecosistema”.

La Comisión de Inteligencia Artificial comenzará con capacitaciones que incluyan el uso de IA para los integrantes de la AMA desde enero de 2026.