Polos de desarrollo pueden impulsar el crecimiento digital de las regiones mexicanas

Cierra el 2025, y la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) realizó un corte de caja sobre cómo esa industria se ha convertido en una de las principales palancas que mueven la economía global de manera diaria y a futuro.

Haciendo el símil con un iceberg, Pablo Gómez, presidente de la asociación, mencionó que no hemos visto aún los mayores beneficios que puede traer la tecnología porque aún están “bajo la superficie del agua”. Este panorama es clave para entender la apuesta del Plan México, desarrollado por el gobierno, y su componente territorial más ambicioso: los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.

Sergio Silva Castañeda, titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico de la Secretaría de Economía, dijo que los polos son parte de una estrategia más amplia, por lo que no hay que verlos de forma aislada, como “un experimento un tanto raro, [sino que], en realidad, es uno de los componentes territoriales del Plan México”.

El Plan México busca la transformación productiva El citado plan involucra a 21 agencias del gobierno federal, con más de 100 proyectos específicos, y su objetivo central es la transformación productiva del país. De acuerdo con el funcionario, los principales objetivos del plan son tres: Generación de empleo: “Tenemos un déficit en la creación de empleo”, aseguró Silva, detallando que existen sectores que han ido perdiendo empleos en los últimos cinco a 10 años y esto debe cambiar para cerrar brechas entre la población. Seguridad nacional, en sentido amplio: Más allá de la geopolítica, se trata de reducir vulnerabilidades productivas. “En la pandemia, fue muy frustrante darnos cuenta de que en México hubiéramos podido producir ventiladores si no fuera porque había un par de piezas que nunca habíamos producido”, compartió Silva. Este objetivo incluye soberanía energética, alimentaria y sanitaria. Adopción tecnológica: Para conseguir la transformación económica de México, “tenemos que lograr que nuestra economía se monte en las nuevas olas tecnológicas,” consideró el funcionario de la Secretaría de Economía. Aunque no generará empleo inmediato, es clave para el crecimiento a mediano plazo. Silva declaró que los 15 polos de desarrollo económico fueron seleccionados tras analizar 120 propuestas estatales. Cada polo cuenta con dictámenes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que garantizan que tengan factibilidad ambiental, energética y territorial. Además, se firmaron convenios con gobiernos estatales para ejecutar obras habilitadoras y simplificar trámites mediante digitalización. “La idea es que, esto que vamos a empezar a ofrecer en los polos, que es un proyecto de simplificación y digitalización de trámites federales, estatales y municipales, esté disponible desde el inicio”, afirmó Silva.

Conectividad y energía, habilitadores para la industria digital Uno de los puntos más relevantes para el sector tecnológico en México es la conectividad, ya que es importante para el desarrollo de estos polos. Según explicó Silva, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Infraestructura y la Comisión Federal de Electricidad están ayudando a asegurar que los polos cuenten con una conectividad adecuada. Además, algunos polos tienen excedentes energéticos que los hacen atractivos para centros de datos. “Hoy, básicamente, los que tenemos están en Querétaro, pero un poco de diversificación geográfica nos caería bien”, señaló el funcionario. Entre estos proyectos, por ejemplo, se habla de instalar un gran centro de datos en la ciudad de Monclova, Coahuila, una región golpeada por el desempleo tras la quiebra de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), que era el engranaje para la economía local. La instalación de este centro de datos ayudaría a aminorar el porcentaje de población sin trabajo, “con lo que sería una muestra de cómo los polos pueden revitalizar economías locales”.