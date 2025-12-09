IA ética, el nuevo imperativo empresarial según IBM

Integrar el componente de ética a la inteligencia artificial (IA) ha llamado la atención de las organizaciones, que han estado analizando los retos y oportunidades que esto plantea. Y es que, ante el rápido avance e implementación de la IA en los entornos empresariales, surge la necesidad de construir casos de negocio robustos que no sólo justifiquen la inversión e implementación, sino que también contengan marcos claros de su alcance y utilización.

El estudio “Retorno de la inversión (ROI) de la IA ética” del IBM Institute for Business Value (IBM IBV), realizado en colaboración con el Notre Dame–IBM Tech Ethics Lab, encuestó a más de 900 ejecutivos de 19 países, incluido México, que representan 19 funciones corporativas y 18 industrias, con el objetivo de comprender cómo están abordando las organizaciones la IA desde una perspectiva ética.

De acuerdo con Jorge Paz, especialista en IA de IBM México, el estudio profundiza en cómo las compañías, tanto mexicanas como globales, implementan prácticas de IA ética, sus motivaciones y el impacto generado en los resultados del negocio. “El estudio se enfoca en cómo optimizar el beneficio de la IA al tiempo de reducir los riesgos y los resultados adversos, enfatizando en aspectos como responsabilidad, privacidad de datos, equidad, explicabilidad, solidez, transparencia, inclusión y alineación con los valores empresariales”, indicó.

y Jorge Paz, especialista en IA, IBM México. De izq. a der.: Manuel O’Brien, director de Relac. Gubernamentales y Políticas, IBM México, Chile y Costa Rica,y Jorge Paz, especialista en IA, IBM México.

Ética y valor, una combinación que impulsa resultados El estudio revela que las organizaciones que más invierten en IA ética obtienen mayores beneficios operativos, un retorno de inversión (ROI) más sólido y una ventaja competitiva medible. En México, esta visión está ganando terreno. Uno de los principales hallazgos es que los ejecutivos mexicanos planean incrementar casi al doble el gasto en IA ética, del 5,3 % del presupuesto total en 2023, al 10,7 % en 2026. Además, 53 % afirma que estas prácticas han incrementado la confianza del cliente y mejorado la calidad de los productos. Entre los beneficios más citados destacan: mayor confianza (67 %),

fortalecimiento de la reputación (58 %) y

mitigación de riesgos reputacionales (58 %). Los indicadores de negocio también muestran mejoras: satisfacción y retención de clientes (25 %), prevención de incidentes vinculados con IA ética (23 %), adopción de IA (17 %) y mayor eficiencia (15 %). “Se buscó con el estudio identificar los objetivos de las empresas de trabajar con IA, y uno de ellos fue diferenciarse en el mercado”, subrayó Paz. Las organizaciones que integran la confianza como eje central capturan más valor empresarial de sus inversiones, obteniendo beneficios financieros directos, una cultura organizacional más sólida y capacidades que generan ventajas sostenibles.

Límites y sesgos A pesar del creciente interés, muchas organizaciones aún se encuentran atrapadas entre las buenas intenciones y una ejecución limitada que dificulta alcanzar un ROI significativo. Solo un tercio de los ejecutivos encuestados a nivel global afirma que sus compañías aplican herramientas específicas para garantizar ética en la IA. Más de la mitad señala la confianza, el sesgo y la falta de explicabilidad como barreras para su adopción. Sin embargo, los líderes no pueden permitirse la inacción, especialmente cuando los beneficios están claramente identificados. La llegada de los agentes de IA, caracterizados por mayor autonomía y complejidad, refuerza la urgencia de enfrentar estos retos. En México, las principales barreras identificadas incluyen: la tensión entre los objetivos de negocio y los valores éticos (64 %);

la escasez de talento calificado (64 %) y la dificultad de capacitar a gran escala (53 %);

las limitaciones financieras (60 %);

las preocupaciones éticas y dificultades para generar confianza interna (49 %);

la falta de explicabilidad, sesgos o falta de confianza como obstáculos para la adopción (49 %). Actualmente, solo 36 % de las organizaciones aplica herramientas básicas de IA ética, en tanto 44 % ha integrado prácticas de IA ética en su estrategia. Además, 71 % considera que la IA agéntica requerirá lineamientos éticos más estrictos y 64 % cree necesario replantear los marcos actuales, a medida que la IA gane autonomía.

Gobernanza transversal La gobernanza de IA opera en dos niveles: liderazgo ejecutivo y funciones operativas. Para ser efectiva, la ética debe cruzar y conectar ambos, aunque esto no siempre sucede. El estudio muestra que, aunque las responsabilidades suelen recaer en posiciones de liderazgo, la toma de decisiones éticas está distribuida entre múltiples equipos. “Lo importante es que se integre la IA a los flujos de trabajo. No es sólo tarea de los directivos, sino de todas las áreas que pueden beneficiarse de ésta. Y, por supuesto, para asegurarse de que la IA se esté usando de forma correcta y evitar la fuga de datos y el Shadow AI”, añadió Paz. A nivel global, 53 % de las organizaciones considera que sus estructuras de gobernanza son ineficaces, probablemente por intentar regular una capacidad transversal desde un único rol. Los modelos más exitosos combinan supervisión a nivel directivo con colaboración multifuncional, integrando la ética en la operación diaria y no como una restricción externa.