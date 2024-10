Grant Thorton: La IA será usada en ciberseguridad y requiere regulación

La inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en una herramienta importante para las empresas, debido al impacto que puede tener en sus operaciones y decisiones estratégicas. Según el más reciente “International Business Report” de la firma mexicana de contadores y consultores Grant Thornton, el 58 % de las empresas planea incrementar su inversión en TI durante los próximos 12 meses. Entre ellas, el 49 % busca introducir tecnología avanzada, el 44 % está considerando integrar herramientas de ciberseguridad, y el 47 % está dispuesto a invertir en IA.

Sin embargo, aunque los empresarios muestran un fuerte interés en invertir en IA, los planes no se orientan hacia desarrollar soluciones propias, sino a la adquisición de herramientas preexistentes, como ChatGPT y otras soluciones de IA comercialmente disponibles. Así lo comentó Fidel Delgado, gerente coordinador de BAS en la oficina Ciudad de México de Grant Thornton México, durante un reciente webinar enfocado en inteligencia artificial.

Automatización no implica IA

El experto señaló que las empresas tienen que comprender la diferencia entre IA y automatización para evitar confusiones internas y en sus relaciones comerciales.

Delgado explicó que la automatización se refiere a la ejecución de tareas repetitivas siguiendo reglas predefinidas, sin necesidad de aprendizaje ni adaptación. “Es una tecnología que ha sido ampliamente utilizada en áreas como la manufactura, donde los procesos rutinarios se pueden optimizar sin intervención humana”, dijo.

Por otro lado, señaló, la IA implica la capacidad de una máquina para aprender de datos, adaptarse a nuevas situaciones y tomar decisiones más complejas de forma autónoma, sin necesidad de instrucciones predefinidas para cada escenario.

“Muchas veces, las empresas venden servicios automatizados bajo el término 'IA' para parecer más innovadoras. Esta práctica no solo es engañosa, sino que impide que los clientes entiendan el verdadero valor de lo que están adquiriendo”, subrayó Delgado. Por tanto, es crucial que las organizaciones revisen con cuidado y se aseguren de que realmente son capaces de ofrecer un servicio con capacidades de aprendizaje y toma de decisiones autónomas.

El ejecutivo dijo que las empresas que están invirtiendo en tecnología deben ser cuidadosas para no dejarse engañar por proveedores que etiquetan productos de automatización básica como IA. “La promesa de la IA es mucho más ambiciosa, y requiere un nivel de complejidad y personalización que la automatización no puede ofrecer. Comprender esta distinción no solo protege a las empresas de inversiones equivocadas, sino que también les ayuda a establecer expectativas claras con sus clientes y socios comerciales”, señaló.