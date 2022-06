As atualizações do Zoom Apps aumentam colaboração no espaço de trabalho

Em Maio, Zoom Video Communications anunciou atualizações do Zoom Apps que aumentam a colaboração no espaço de trabalho híbrido. As ferramentas estão disponíveis para aprimorar a interação entre os participantes das reuniões, com destaque para as inovações nos Breakout Rooms.

O Modo Colaborar proporciona engajamento ao tornar o modelo de compartilhamento de tela interativo. Os hosts podem iniciar experiências colaborativas em qualquer aplicativo durante reuniões, sessões de brainstorming, entre outras atividades. Além disso, no Modo Colaborar os participantes têm a mesma visualização que o host da reunião possui sobre o app que está utilizando (semelhante a uma visualização de tela compartilhada), e recebem um convite para que possam visualizar a experiência do aplicativo antes de entrar. O recurso funciona em todos os navegadores para que todos os envolvidos possam participar.

Aqui estão alguns exemplos do Modo Colaborar para aplicativos:

Cocriar em reuniões com Miro: Com o quadro branco online do Miro no Zoom, os usuários podem proporcionar e desfrutar de um espaço de trabalho colaborativo para que todos interajam, cocriem e compartilhem ideias em tempo real. O Miro ajuda a democratizar a participação entre equipes híbridas e produzir melhores resultados.

Quebrar o gelo nas reuniões com Playco #AskAway : #AskAway permite que os participantes de reuniões mostrem o que sabem um do outro ou se divirtam adivinhando. Trata-se de um jogo fácil e envolvente que pode ser jogado enquanto se espera para que um grupo se reúna ou simplesmente para descontrair. É possível descobrir, por exemplo, o que os colegas de trabalho, familiares e amigos pensam sobre alimentação, estilo de vida, viagens, e muitos outros assuntos.

Adicionar uma nova dimensão no Zoom Meeting com o MURAL : MURAL é uma plataforma de inteligência colaborativa que ajuda as equipes a inovarem ao trazer colaboração visual para qualquer encontro via Zoom. Com o Modo Colaborar, todos os participantes podem usufruir de centenas de modelos pré-criados e os Superpowers de Facilitação do MURAL. É possível experimentar o MURAL gratuitamente. Compartilhar documentos com Coda: Os usuários podem apresentar seus documentos por meio do aplicativo Coda e permitir que r seus colegas de equipe colaborem no arquivo. O app mantém os participantes da reunião na mesma página e permite que suas vozes sejam ouvidas sem abrir outra guia. Basta iniciar o aplicativo Coda, selecionar o documento e seguir as atividades com a equipe.

Fazer com que as reuniões sejam importantes com o Funtivity by Hermis: Funtivity by Hermis permite o envolvimento dos funcionários, que podem iniciar pequenas atividades divertidas durante as reuniões ou planejar sessões dedicadas de formação de equipe. Este aplicativo contribui para integração de novos contratados, conselho consultivo de clientes, reuniões gerais, entre outros.