Poucas organizações no Brasil estão preparadas para se defender contra as ameaças

Apenas 5% das organizações no Brasil têm o nível “maduro” de preparação necessário para serem resilientes contra os riscos modernos de segurança cibernética, de acordo com o Índice de Preparação para Cibersegurança de 2024 da Cisco (Cybersecurity Readiness Index).

O Índice de Preparação para Cibersegurança da Cisco de 2024 foi desenvolvido em uma era definida pela hiperconectividade e por um cenário de ameaças em rápida evolução. As empresas hoje continuam a ser alvo de uma variedade de técnicas que vão desde phishing e ransomware até ataques à cadeia de suprimentos e engenharia social. E embora estejam criando defesas contra esses ataques, elas ainda têm dificuldade em se defenderem contra eles, em virtude de suas próprias posturas de segurança excessivamente complexas, dominadas por múltiplas soluções pontuais que acabam travando esse processo.

Esses desafios são agravados nos atuais ambientes de trabalho distribuído, em que os dados podem ser distribuídos por serviços, dispositivos, aplicativos e usuários ilimitados. No entanto, 82% das empresas ainda se sentem moderadamente a muito confiantes na sua capacidade de se defenderem contra um ataque cibernético com a sua infraestrutura atual –esta disparidade entre confiança e preparação sugere que as empresas podem ter perdido a confiança na sua capacidade de encarar o cenário de ameaças e podem não estar avaliando adequadamente a verdadeira escala dos desafios que enfrentam.