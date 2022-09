Abott’s! abre processo para seleção de startups de streaming e audiovisual

A Abott’s!, a associação brasileira que reúne os profissionais, produtores, distribuidores e fornecedores de tecnologia que atuam no mercado de OTT (Over the Top), abriu as inscrições para a seleção de startups que possuam uma oferta inovadora na entrega de serviços de streaming de áudiovisual e digitais.

O prazo de inscrição para o Abott’s! HUB 001/2022 vai até 30 de setembro e as selecionadas receberão mentoria no apoio a projetos, melhoria da oferta comercial, suporte à intermediação com investidores e apoio para obtenção de potenciais investimentos de acordo com a aderência dos investidores.

O OTT é definido como o serviço adicional às redes de telecomunicações que pode ser acessado pela internet e a iniciativa da Abott’s! é apoiar o desenvolvimento de novos serviços e tecnologias, seja para os clientes finais ou para melhorar o ecossistema de desenvolvimento da distribuição de conteúdos audiovisuais.

A seleção de projetos para o Abott’s! HUB 001/2022 possui duas fases, sendo que –dependendo da maturidade do negócio– o programa pode ter a duração de 12 meses, podendo ser renovado até o limite de 36 (trinta e seis) meses.

As startups serão distribuídas em grupos de acordo com o nível de maturidade do negócio. Na fase inicial serão contempladas as duas primeiras etapas do programa: validação e geração de demanda. A validação do negócio terá como finalidade os clientes e o problema central que a startup deve resolver e testar a solução que pretende satisfazer as necessidades e demandas do cliente de OTT. O objetivo desta fase é validar uma demanda de mercado, a solução proposta e o modelo de negócio.

A fase de geração de demanda será a de direcionar o consumidor para o canal de vendas, testando a conversão e satisfação de clientes pagantes. O objetivo é impulsionar o produto no mercado a partir de uma solução validada.

As mentorias estão previstas para acontecer a partir de outubro de 2022 e regulamento pode ser conhecido na página da Abott’s e as inscrições gratuitas aqui.