Tendências que estão transformando o setor varejista

Segundo uma pesquisa recente da Infor Brasil, 79,3% dos empresários afirmam que vão ampliar investimentos em tecnologia. Os dados fazem parte de um levantamento proprietário global da empresa intitulado How Possible Happens.

Dentro desse contexto, em um capítulo dedicado exclusivamente às perspectivas de inovação no varejo, o estudo mostra que a digitalização já é uma realidade concreta, com impactos mensuráveis na competitividade e nas operações do varejo. O estudo Infor Report 2025: Inovação no Varejo, lançado no último mês de julho, mapeia os desafios, a maturidade digital e as tendências tecnológicas para o setor varejista.

Segundo ao estudo, cinco vetores estratégicos despontam como norteadores da transformação varejista: automação, inteligência artificial, integração tecnológica, personalização em escala e ambientes de experimentação contínua.

No âmbito da automação, por exemplo, a Infor destaca números da consultoria Next Move Strategy que projetam investimentos de US$ 33 bilhões nesta tendência até 2030, impulsionado pela busca por eficiência, redução de desperdícios e maior previsibilidade na gestão das cadeias de suprimentos do setor.

Outra tendência destacada é a inteligência artificial que já figura entre as prioridades de investimento de 64% das empresas do setor (SBVC), e 47% dos varejistas brasileiros afirmam já utilizar alguma solução baseada nessa tecnologia (Central do Varejo).

O uso de IA no varejo, por sua vez, alcança desde a busca estratégica pela otimização na previsão de demanda até uma maior eficiência na gestão de estoques e logística. Estudos citados no relatório indicam que a IA pode elevar em até 25% a eficiência do varejo e aumentar receitas em até 10%, desde que sustentada por uma cultura orientada a dados (Bain & Company).

Nesse sentido, a integração tecnológica aparece como sustentação para todos os demais pilares. O relatório destaca, por exemplo, projeção da Fortune Business Insights na qual é indicado que, até 2032, os investimentos globais em APIs que facilitam essa jornada crescerão 25% ao ano.

Todo esse cenário cria ecossistemas mais robustos de inovação no varejo e permite que diferentes plataformas se comuniquem em tempo real. Essa integração é fundamental também para operações omnichannel, em que o cliente espera transitar entre canais de forma contínua e sem fricções; favorecendo a melhoria da experiência dos consumidores e maiores níveis de personalização no varejo.

A personalização, aliás, também se consolida como base para o varejo do futuro. O estudo mostra que 71% dos consumidores esperam interações personalizadas e já gera um aumento de ROI na casa de 15% para as empresas (McKinsey). No varejo, isso se traduz em recomendações de produtos baseadas no histórico de compra, campanhas segmentadas e até ajustes dinâmicos de preços.

Finalmente, o quinto pilar indicado como tendência pela Infor são os ambientes de experimentação contínua que vem ganhando espaço no varejo como estratégia para acelerar a inovação sem comprometer a operação principal.