Cómo abordar el cumplimiento para móviles en un entorno empresarial

Los expertos suelen hablar del cumplimiento de TI en términos de industrias altamente reguladas –financiera, sanitaria y gubernamental–, pero la verdad es que la mayoría de las industrias tienen importantes obligaciones de protección de datos.

Sin embargo, el debate sobre el cumplimiento de las normas móviles sigue desatendido a pesar del creciente uso de dispositivos Android e iOS para acceder a datos confidenciales de los clientes. La Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico (HIPAA), el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS) y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) son algunas de las leyes importantes que dictan estándares de políticas de cumplimiento para TI, pero existen muchas regulaciones locales que rigen la divulgación de datos y la privacidad que las organizaciones también deben tener en cuenta.

Por ejemplo, California tiene la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), que se aplica a hacer negocios con clientes en ese estado.

El cambio generalizado hacia el software como servicio (SaaS) y las aplicaciones en la nube en muchas industrias significa que los problemas de cumplimiento pueden afectar a las PC, portátiles y dispositivos móviles, especialmente teléfonos inteligentes y tabletas. Los modelos de trabajo híbridos y remotos permiten a los empleados y contratistas acceder a datos corporativos confidenciales desde puntos finales externos a la red corporativa tradicional.

¿Qué requisitos de cumplimiento móvil son comunes en la empresa? Los dispositivos móviles –especialmente en un escenario BYOD– crean desafíos de cumplimiento únicos porque los trabajadores móviles tienen el mismo acceso a los datos corporativos usando una aplicación móvil que en su PC corporativa. Estos desafíos solo aumentan con el GDPR, que afecta a la mayoría de las organizaciones, incluso si no tienen su sede en la UE. El GDPR tiene varios requisitos clave de divulgación y control. Son los siguientes: Proporcionar aviso sobre cualquier recopilación de datos de identificación personal.

Notificar al público sobre cualquier violación de datos.

Obtener el consentimiento de cualquier persona cuyos datos se estén recabando.

Seguir los requisitos de mantenimiento de registros sobre cómo se almacenan y utilizan los datos.

Permitir que las personas cuyos datos se recopilan vean, modifiquen y eliminen cualquier información sobre ellas mismas. Las regulaciones federales, estatales y locales actuales de EE. UU. no llegan tan lejos como GDPR en la mayoría de las situaciones, pero EE. UU. podría expandirse a un nivel similar de severidad regulatoria en el futuro cercano. Las mejores prácticas dictan que TI debe cumplir con los criterios más estrictos en toda su organización para estar preparada para el futuro, evitar sanciones importantes por incumplimiento y evitar reacciones negativas de los clientes.

¿Por qué es tan difícil gestionar el cumplimiento de normas móviles? Las violaciones de datos de dispositivos móviles pueden ser particularmente problemáticas porque muchas organizaciones no tienen las capacidades de monitoreo adecuadas para determinar si los dispositivos han sido violados en primer lugar. Casi la mitad de las empresas encuestadas en el Índice de seguridad móvil de Verizon de 2022 dijeron que se habían sufrido un compromiso relacionado con un dispositivo móvil en los últimos 12 meses. Las empresas con presencia global tenían aún más probabilidades de verse afectadas. Más de tres de cada cinco (61 %) se habían visto afectadas, en comparación con el 43 % de las organizaciones con sólo presencia local. Obviamente, existe una brecha importante en el conocimiento empresarial sobre los incidentes de seguridad móvil. Muchas organizaciones no están seguras de qué datos almacenan los usuarios en sus dispositivos móviles. Este es un desafío importante desde la perspectiva del cumplimiento móvil y podría causar un desastre para cualquier organización auditada.