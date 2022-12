Importância da especialização dos CIOs em outras áreas de competência

Com a aceleração da tecnologia em 2020 e como resultado da pandemia, várias deficiências foram reveladas em CIOs que, se abordadas imediatamente, ajudariam a tornar o desenvolvimento da mesma tecnologia mais eficiente e melhor focado nas necessidades que o cliente busca satisfazer, mas... Quais são essas deficiências?

Com o passar dos anos, os CIOs mudaram de perfil, pois antes não tinham uma direção de sistemas, principalmente eram gestores que dependiam e relatavam à área financeira. Na medida em que a TI revolucionou parte do trabalho da empresa –ou seja, não só forneceu informações, mas também processos automatizados, controlou a operação e gerou redução de custos– as empresas estavam percebendo que a área de sistemas tinha que se tornar endereço. Essa situação definitivamente mudou seu papel na empresa, pois acontece que agora, eles não exigem apenas conhecimento técnico, mas precisam de outras habilidades de gerenciamento, como dar ordens e delegar tarefas à equipe, conhecer a visão e a missão da empresa, bem como desenvolver funções de liderança.

O acima trouxe consigo uma necessidade urgente: uma nova especialização do CIO, que complementou o conhecimento tecnológico com os de uma formação em gestão geral ou administrativa.

A criação de novos cursos de pós-graduação/mestrado ou diploma abrangendo ambos os perfis (tecnológicos e administrativos) ajudaram muito nesse processo, embora não resolvesse toda a lacuna de comunicação entre as necessidades das diferentes áreas de cada empresa com o que os CIOs criaram e adaptaram para acelerar o trabalho. Embora seja verdade que a competência e as habilidades profissionais ainda são um diferencial, um diploma acadêmico não garante que eles realmente entendam o que é necessário e como a tecnologia ajuda.