Apoio e aceleração no desenvolvimento de aplicações com low code

O Gartner define uma plataforma de aplicativo de baixo código (LCAP) como “uma plataforma de aplicativo que fornece rápido desenvolvimento e implantação de aplicativos usando técnicas de baixo e nenhum código, como design e desenvolvimento declarativo e baseado em modelo, juntamente com a implantação simplificada de aplicativos com um botão.

Uma plataforma de aplicativo de baixo código cria metadados e os interpreta em tempo de execução e abstrai a infraestrutura de servidor subjacente para facilidade de uso; muitos também permitem extensões opcionais de programação de procedimentos. O benefício para as startups é decorrente da alta produtividade deste tipo de plataforma que proporciona baixo custo de desenvolvimento e menor tempo de obtenção da solução desenvolvida.

A Magic Software anunciou a edição 2022 do seu programa de apoio às startups no desenvolvimento low code de aplicações de negócios visando acelerar o início da sua operação comercial dos novos negócios e partir da redução dos custos de implementação, potencializar a entrega contínuas de software.

O programa da Magic Software inclui subsídio para aquisição das ferramentas Magic xpa (desenvolvimento low code) e Magic xpi (integração no code), treinamento e consultoria especializada, além da possibilidade da terceirização do desenvolvimento e integração de aplicações com a própria Magic, eliminando necessidade inicial da contratação de grandes equipes/mão de obra.

A iniciativa atende a uma necessidade vital das startups: criar seus produtos de software no menor tempo de desenvolvimento possível e envolvendo equipes menores, além de garantir entregas rápidas e contínuas, baseados nas metodologias ágeis.

“Para que qualquer negócio tenha sucesso, a rapidez com que se pode entregar um produto ou serviço é fundamental. Por isso, a alta produtividade e melhorias contínuas são as palavras chaves das startups. A volatilidade dos negócios também não permite uma demora na promoção das melhorias necessárias”, comenta Rodney Repullo, CEO da Magic Software Brasil. “As startups terão maior capacidade de sucesso em sua jornada inicial se puderem ter acesso a ferramentas de desenvolvimento rápidas e a prova de futuro. As plataformas Magic xpa e Magic xpi estão há quase 40 anos contribuindo com os novos negócios em tecnologias, com milhares de casos reais de sucesso no mundo todo, incluindo no Brasil”, diz Repullo.

Tecnologia a prova de futuro De acordo com Magic Software, ao longo dos últimos anos, o mercado de software registrou muitos sistemas que ficaram pelo caminho porque foram criados em linguagens que foram descontinuadas. Muitos desenvolvedores foram levados a criar complementos (add-ons) para evitar ter que reescrever todo o núcleo do seu sistema. Segundo Rodney Repullo, a ferramenta Magic xpa evita este transtorno ao oferecer a garantia de evolução contínua a prova de futuro, ou seja, “a ferramenta acompanha a evolução tecnologia e garante ao desenvolvedor manter a sua aplicação na mesma tecnologia em que foi criada, sem o risco de ter que reescrever todo o seu código novamente no caso de descontinuidade de uma ferramenta.