Alcateia Talentos Humanos e Tecnologia oferecerá projetos de integração de sistemas

A Alcateia Talentos Humanos e Tecnologia firmou acordo com a Magic Software para a inclusão da integração de sistemas em seus projetos envolvendo a plataforma Magic xpi.

A empresa é especializada na oferta de serviços de desenvolvimento, testes, customização e implementação de aplicações empresariais, além de ajudar as empresas na alocação de mão de obra especializada a partir da seleção, capacitação e retenção de profissionais de TI.

De acordo Paulino Garcia, diretor Comercial da Alcateia, a integração de sistemas é uma das principais demandas das empresas que necessitam trocar informações entre suas aplicações de software e banco de dados de várias origens, principalmente entre sistemas de rede local (on premise) e a computação na nuvem, o que demanda ferramentas capazes de realizar este trabalho no menor tempo possível e com o melhor custo benefício.

O executivo, que já possui vasta experiência na utilização da plataforma Magic antes de chegar à Alcateia para cuidar da área de projetos de TI, diz: “Além de oferecer conectores prontos e homologados pelos maiores fornecedores de software do mundo, entre eles SAP, Oracle, Microsoft, Salesforce, a plataforma é no code (livre de código), o que permite atender à urgência dos projetos envolvendo integração de sistemas.”

Rodney Repullo, CEO da Magic Software Brasil, afirma que este acordo é importante também para a difusão do conhecimento do mercado sobre as ferramentas Magic xpi (integração) e Magic xpa (desenvolvimento low code), uma vez que a Alcateia se relaciona com empresas de todos os segmentos com grandes demandas de projetos de TI em diversas áreas. “Ao apoiar suas entregas em ferramentas mais produtivas, a Alcateia fortalecerá a sua posição de referência através de apoio à para a transformação digital de seus clientes”, destaca o executive.