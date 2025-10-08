Presupuesto TIC del gobierno mexicano crecería apenas 3% en 2026

Aunque el gasto total neto del gobierno mexicano se incrementará en 5,9 % en 2026, con respecto al aprobado para este año, si se aprueba el Paquete Económico propuesto para el ejercicio fiscal 2026 (que incluye el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación), en materia de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), el solo crecerá 3,1 % con respecto al de 2025, para un total de $35.133 millones de pesos mexicanos, señaló Arely Reyes, analista de la consultora mexicana Select. Esta cifra representa la relación más baja entre el presupuesto estatal y el porcentaje asignado a las TIC registrado por la consultora.

Reyes explicó que el paquete económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México a la Cámara de Diputados para su aprobación, prevé un gasto neto total de $10,1 billones de pesos mexicanos (unos $550 mil millones de dólares), con 69 % orientado a gastos programables (es decir, bienes y servicios que ofrece la administración pública como educación, salud, infraestructura) y 30 % a gastos no programables (recursos destinados al pago de deuda, estímulos fiscales y adeudos de ejercicios fiscales anteriores).

De lo que corresponde al gasto programable, 58,4 % se destinaría a gasto corriente, 24 % a pensiones y jubilaciones, y 17,6 % al gasto de inversión. De acuerdo con la política de gasto para 2026, escribió Reyes, se priorizarán recursos hacia programas sociales, infraestructura estratégica y servicios esenciales, al igual que proyectos de alto impacto social y económico, con énfasis en regiones históricamente rezagadas y en sectores estratégicos para el desarrollo del país.