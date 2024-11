Siete habilidades para mejorar sus visualizaciones de datos

Las visualizaciones de datos pueden proporcionar información práctica y resultados empresariales superiores. Pero crear visualizaciones de datos eficaces puede ser difícil. Si desea crear visualizaciones de datos, debe tener una combinación de habilidades que salven la distancia entre el análisis de datos y el diseño gráfico.

Las visualizaciones de datos son una poderosa herramienta para convertir datos sin procesar en conceptos concisos y fáciles de entender. Permiten al público no técnico comprender información compleja para poder responder con rapidez a acontecimientos inesperados, planificar estrategias empresariales a corto y largo plazo, y entender mejor el entorno en el que operan.

Las personas de distintas profesiones –como científicos de datos, analistas de datos, administradores de datos, consultores de BI o especialistas que se dedican exclusivamente a crear visualizaciones– crean visualizaciones de forma habitual. Hay siete habilidades fundamentales que son importantes para cualquiera que quiera crear visualizaciones de datos. Los científicos de datos o los diseñadores gráficos pueden ser competentes en algunas áreas, pero se necesitan las siete habilidades para crear visualizaciones efectivas.

Siete habilidades clave para la visualización de datos

Antes de centrarse en las habilidades más avanzadas, debe desarrollar las básicas. La prioridad de en cuáles habilidades vaya a centrarse depende de lo que ya pueda dominar y de las habilidades que necesite mejorar.

1. Análisis estadístico de datos

Debe ser capaz de trabajar y comprender los datos que utiliza para crear sus visualizaciones. Necesita un buen dominio de la estadística, el análisis de datos y los principios matemáticos subyacentes. Además, debe comprender los propios datos de origen, incluidos los tipos de datos y sus relaciones, para discernir patrones y tendencias significativos. Debe saber cómo realizar análisis exploratorios de datos para obtener información sobre ellos en una fase temprana del proceso.

Igualmente, debe ser capaz de acceder a los datos de origen y trabajar con ellos, independientemente de dónde y cómo estén almacenados, ya procedan de una base de datos relacional, una base de datos NoSQL, un almacén de datos, un lago de datos o un conjunto de archivos de texto u hojas de cálculo. Debe saber cómo extraer la información que necesita de los datos, así como limpiarlos y prepararlos para garantizar que sus visualizaciones sean precisas y conduzcan a mejores resultados.

Para apoyar los esfuerzos de preparación de datos, debe saber cómo utilizar herramientas analíticas como Microsoft Excel, herramientas de minería de datos como KNIME, lenguajes de programación como Python, R o SQL, y cualquier otra herramienta que su organización utilice para trabajar con datos.

2. Storytelling

Una visualización de datos es algo más que una colección de gráficos y texto. Es una narración que conduce a ideas prácticas y decisiones basadas en datos. Cada visualización debe mostrar al público por qué los datos son importantes y qué información revelan, utilizando elementos de diseño para enfatizar el mensaje. El público debe ser capaz de relacionar los datos de forma significativa, de modo que disponga del contexto necesario para tomar decisiones con conocimiento de causa. Para ser un narrador eficaz, hay que tener una base sólida en el análisis de datos, porque eso informa las historias.

Contar historias requiere presentar información compleja de forma clara y concisa, transformando los datos en elementos visuales que revelen patrones y tendencias que, de otro modo, la gente podría pasar por alto. Por ejemplo, una visualización puede incluir gráficos de líneas entrecruzadas que muestren cómo un cambio en la estrategia de márketing de una organización en el primer trimestre provocó un descenso de las ventas durante el resto del año.

La visualización debe conectar los dos acontecimientos de forma significativa, proporcionando a la audiencia la información que necesita para actuar. Las visualizaciones deben dirigirse a las personas a las que van dirigidas e incluir los elementos necesarios para impulsar la progresión narrativa.

3. Habilidad para utilizar herramientas de visualización

Para destacar en la visualización de datos, debe convertirse en un experto en el uso de herramientas de visualización de datos. Si es nuevo en la visualización de datos, debe dar prioridad a esta habilidad sobre la narración y el diseño visual para tener la base que necesita para progresar con esas otras habilidades. Debe ser capaz de navegar por la interfaz del software, integrar los datos que necesita para la visualización y saber cómo utilizar las funciones de la herramienta. También debe saber qué herramientas utilizar en cada situación. Por ejemplo, Excel puede estar bien para esfuerzos modestos, pero carece de capacidades avanzadas que se encuentran en otras plataformas.

De preferencia, debe ser un experto en al menos uno o dos de los principales productos. Tableau y Microsoft Power BI son dos de las herramientas más populares, junto con Excel. Otras plataformas importantes son Klipfolio PowerMetrics, Qlik Cloud Analytics, Domo y Observable D3. Además, debe estar familiarizado con las herramientas que pueda necesitar junto con las de visualización, como Adobe Creative Suite. Y es importante mantenerse al día con los últimos productos y tecnologías de visualización, y cómo evolucionan y se comparan con el tiempo.

4. Diseño visual

Además de ser analista de datos y narrador de historias, también necesita conocimientos de diseño gráfico. El diseño desempeña un papel fundamental en la creación de visualizaciones eficaces. Un buen diseño ayuda a crear visualizaciones más informativas, intuitivas y estéticamente agradables. Una visualización bien diseñada apoya la narrativa que quiere transmitir.

Al crear visualizaciones, el público debe ser siempre el objetivo principal. Usted debe tomar decisiones de diseño basadas en su público para asegurarse de que la visualización comunica la información necesaria con eficacia. Los diseños deben ser claros y fáciles de entender, sin abrumar al público con imágenes e información innecesarias o confusas.

Practique los principios básicos del diseño, como la maquetación, las combinaciones de colores, la selección de fuentes, la escala y la edición de imágenes y fotografías. También debe saber aplicar el branding, combinar componentes de forma eficaz y utilizar elementos visuales para subrayar la importancia de una información concreta. Es importante comunicar la información sin introducir desorden ni confusión.

También hay que saber elegir los mejores elementos visuales para una situación concreta. Las visualizaciones ofrecen una gran variedad de opciones, como gráficos de barras, de líneas, de burbujas, de dispersión e histogramas. Debes comprender perfectamente en qué se diferencian los tipos visuales y cuándo utilizar uno sobre otro. Adapte la elección de tipos específicos de gráficos a su público, al igual que la adición de animaciones y una cuidadosa mezcla de colores.

5. Colaboración/comunicación

Una visualización de datos representa una forma de comunicación que establece un sentido de colaboración entre usted y la audiencia. Cuanto mejor sea la visualización, mejor será la comunicación.

Es posible que entre el público haya personas con distintas formaciones, niveles de conocimientos y experiencias. Entender a quién va dirigida la visualización y cómo comunicar los datos de forma eficaz en función de su experiencia puede ser decisivo. La visualización debe comunicar los detalles más importantes de forma que permita a su audiencia obtener la información que necesitan para entender conceptos y tomar decisiones empresariales críticas, sin llenarlos con información innecesaria.

La comunicación y el diseño van de la mano. Las habilidades de diseño comunican la información necesaria, pero también hay que entender qué hay que comunicar antes de crear un diseño eficaz. Un diseño adecuado puede ayudarle a satisfacer las necesidades de distintos tipos de espectadores y garantizar la mejor experiencia de usuario para todos. Es posible que tenga que proporcionar a sus espectadores información sobre las fuentes de datos que ha utilizado o incluir otras explicaciones. La comunicación de la información requiere el mismo cuidado y esfuerzo que la creación de los elementos visuales.

6. Pensamiento crítico

Debe abordar cada proyecto de visualización de datos de forma crítica y metódica. A menudo se enfrentará a problemas empresariales complejos que no tienen una respuesta sencilla. Los datos de origen pueden ser igual de complejos, proceder de distintos sistemas y almacenarse en formatos diferentes. Debe identificar el alcance y el objetivo de su proyecto de visualización, determinar lo que se necesita para alcanzar el objetivo y responder a las difíciles preguntas de negocio de las partes interesadas.

El pensamiento crítico va acompañado de una gran capacidad de resolución de problemas. Los problemas suelen presentarse en forma de preguntas empresariales, como “¿por qué bajaron nuestras ventas en el cuarto trimestre y qué podemos hacer para recuperarlas?”. Para resolver un problema de este tipo, debe descomponerlo en componentes más pequeños y analizar cada uno de ellos. Vuelva a unir las piezas en una visualización completa utilizando una mezcla de narración, diseño visual y comunicación.

7. Feedback, evaluación, mejora

Una visualización no está completa una vez que se presenta a las partes interesadas. Los comentarios del público son una de las herramientas de mejora más valiosas. Necesita saber si las partes interesadas entienden la información y si tienen los detalles que necesitan para tomar decisiones basadas en datos. Todos deberían ser capaces de interpretar una visualización de la misma manera, independientemente de su formación o experiencia. Si no están de acuerdo o no pueden entender la información, la visualización tiene un problema.

El prototipado rápido es una estrategia de retroalimentación en la que se crean múltiples maquetas visuales que aplican diferentes estrategias de diseño. Puede generar iteraciones rápidas de las distintas alternativas y pedir opiniones basadas en los prototipos. Cuanto más experto sea en la creación de prototipos, más eficaz será y mejores serán los resultados.

Una vez que haya recogido los comentarios, evalúe las respuestas y haga los cambios oportunos. La retroalimentación es la última habilidad de la lista y usted debe dar prioridad a las seis primeras. Si no tiene las habilidades para hacer una visualización sólida, la retroalimentación no le aportará muchos beneficios.