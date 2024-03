O caminhão de mudanças na nuvem

Vou aqui falar sobre mudanças. Isso mesmo, um caminhão de mudanças! Desde mudança de localidade e de apartamento até mudanças no universo da Tecnologia, suas movimentações e seus impactos. Você leitor deve estar se perguntando: mas por que o autor levanta questões tão diferentes para falar sobre mudanças? A resposta é simples: não importa o tipo de mudança, mas sim a experiência vivida e as consequências da mudança na vida das pessoas envolvidas.

Fazendo uma analogia com a tecnologia, de experiência de moradia como subscrição, mostra que seu apartamento nunca é o destino final. E, sim, um modelo de serviço que irá te satisfazer durante um determinado período da sua vida. Em um modelo de “Imóvel-as-Service” temos um alto nível de flexibilidade, se não gostar dos vizinhos podemos mudar, se quisermos mais facilidades no condomínio, uma mudança no espaço... enfim o CAPEX vs OPEX, com a liberdade de investir o dinheiro onde e como quiser.

Chego ao propósito do início deste texto: o caminhão de mudanças. Saber para onde ir é de extrema importância, porém, saber em quem confiar para te levar, também é. Na minha primeira mudança de apartamento, escolhi uma transportadora com base exclusivamente no menor preço. O resultado –até previsível– se comprovou e foi realmente ruim, com inúmeros prejuízos com objetos quebrados, peças e móveis danificados etc.

Na segunda oportunidade, além do preço, inclui na minha lista de considerações critérios como: indicações, experiência, referências e serviços de pré-venda. Sim, pois uma empresa que te atende mal antes de vender, irá te atender muito pior depois da venda feita e paga. Neste caso, a experiência de compra do serviço foi boa e posso dizer que tenho recordações positivas de bom atendimento. Desde o apoio nas embalagens, cuidado nos frágeis e suporte na subida de todo o mobiliário. Resultado: Empresa “favoritada” e indicada aos amigos.

Estamos vivendo momentos de mudanças extremas, todo tipo de mudança. Seja de modo de vida a partir da aparição de um vírus, seja de avanços da tecnologia.

Ecossistema de software: um forte exemplo de mudanças

O universo das empresas de software é um bom exemplo de mudanças constantes, com fusões, aquisições e parcerias gerando novas composições corporativas. Recentemente, vimos essas mudanças acontecerem com a Broadcom, Meta, Microsoft, Nvidia e tantas outras adquirindo companhias e transformando essas empresas em novas composições.

Entendo que essas mudanças façam parte do mundo dos negócios, mas me preocupo com as consequências do lado mais fraco: a cadeia de distribuidores, revendas –e até o cliente final. Por exemplo, após a aquisição da VMWare pela Broadcom como ficarão os serviços de suporte junto aos clientes? Será que os parceiros de negócios receberão a mesma atenção e cuidado? A qualidade de serviço na pré-venda ou pós-venda será a mesma? As respostas ainda não temos. Só estamos certos de que a mudança já aconteceu e haverá impacto junto à toda a cadeia consumidora.

Na complexidade atual, precisamos entender o melhor caminho, baseado nas necessidades de negócios e na adoção de um conjunto de práticas que tornem seu ambiente de TI resiliente. Não se trata mais de “Cloud First” ou “Cloud Only”, mas sim, um modelo operacional capaz de extrair de cada nuvem, pública ou privada, o seu melhor benefício. Trata-se de ter um modelo operacional de excelência, com gerenciamento centralizado, com facilidade de movimentação de cargas de trabalho com todo a experiência, transparência e o principal, não deixar que suas aplicações quebrem, como meus móveis na primeira mudança.

Assim como no caminhão de mudança da vida real, pense em um parceiro que irá mover e gerenciar seus ativos digitais com o devido cuidado através de nuvem pública, privada, on-prem ou onde for melhor para o seu negócio. Afinal, uma database quebrada vai te dar muito mais trabalho que alguns copos perdidos.

Sobre o autor: Marlon Menezes é engenheiro de sistema da Nutanix.