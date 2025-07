Del producto al valor: La visión que propone Microsoft Perú para liderar con IA

La inteligencia artificial se ha convertido en la mejor oportunidad para transformar la historia de la humanidad a favor de acortar brechas sociales y económicas. En el Perú, se observa con optimismo la adopción de la IA para agregar valor a la educación, a las transacciones financieras y a la productividad laboral.

Mario Rodríguez, gerente general de Microsoft Perú, enfatiza este escenario desmitificando el miedo a emplear la IA y destacando, en conversación con ComputerWeekly en Español, cómo la corporación ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos diez años específicamente porque cambió su propósito: de ser una empresa de producto a ser especialista en agregar valor a los clientes para que las personas y las organizaciones se empoderen e innoven digitalmente.

Además, la cabeza del gigante de software y nube en Perú reflexiona sobre cómo las soluciones de inteligencia artificial, como Copilot, están contribuyendo a fomentar un ecosistema de innovación, resiliencia y cultura de servicio.

¿Cómo les ha ido a las empresas peruanas en 2025 en cuanto a la gestión de los CIO y gerentes de sistemas? ¿Cómo vienen acompañando el tema de la transformación digital en las empresas peruanas?

Mario Rodríguez: A ver, primero, ¿qué veo que está en agenda que tenga que ver con tecnología? En verdad, todo, pero si tuviera que escoger tres cosas específicas que están en agenda este año:

Ciberseguridad, es una súper importante. La reflexión ahí es, hace cinco años yo mismo cuestionaba si el tema de ciberseguridad tendría impacto en un país como el nuestro. Yo pensaba que era un tema de la NASA, de la Casa Blanca, de nosotros, Microsoft, que somos la tercera empresa más atacada en el mundo. La verdad no pensé que llegara al Perú y no solamente llegó, sino que cuando me entrevisto con empresas pequeñas y medianas, de cinco visitas, tres me han confirmado ser atacadas, dos me han confirmado que han pagado ransomware. Y son empresas pequeñas, medianas, con lo cual esto está acá y esto hay que gestionarlo. Entonces, ciberseguridad es el número cero.

Segundo tema, evidentemente, inteligencia artificial. Ahí la agenda, no solamente vista desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista de valor del negocio, es, ¿cuánto está trayendo de valor, tanto para generación de eficiencias como para generación de ingresos, como para potenciamiento de tu marca? Hay mucho movimiento de dinero, de mergers and acquisitions en el mercado y, sin dudas, en la ecuación de valorización de las empresas por ser una empresa que está en innovación, moderna. Estar metida en inteligencia artificial sube tu múltiplo, aumenta tu valor. Entonces, esas discusiones están en la mesa.

Un tercer punto es, más allá de la transformación digital, que ya ocurrió –esto lo digo siempre también, ya todos nos transformamos digitalmente–, cómo puedes transformar tu modelo ahora, porque esto trae formas distintas de atención de tus canales de venta, trae procesos logísticos para atender esos canales distintos, trae procesos de contratación con personas y con skills distintos, trae mucho que tiene que hacer que tu modelo completo cambie.

Y, si quieres, mirando hacia adelante, comenzamos a entrar en la era de los agentes de inteligencia artificial, y ahí lo que te puedo decir es que las empresas van a ser organizaciones híbridas entre tecnología y humanos. ¿En qué porcentaje? No te lo puedo decir ahora, pero es mucho más que lo que vemos en este minuto. Entonces, ahí la transformación y el cambio va a ser aún mayor.

¿Qué estilos de liderazgo se vienen reforzando para conseguir buenos resultados?

Mario Rodríguez: Te digo, humildemente, que yo no soy quién para dar consejos, pero lo que sí puedo es contar mis experiencias y lo que veo en la calle. Entonces, por decir algunos: ten un propósito es el primero; o sea, descubre por qué y para qué vas a hacer las cosas.

Lo segundo es: cuando emprendemos, un error común que cometemos es que nos enamoramos del producto. Queremos hacer el mejor producto con la mejor interfaz, con la forma más bonita, los colores más llamativos y nos metemos mucho a invertir en eso y después nos damos cuenta de ¿a quién se lo vendo? Entonces, si lo teníamos para un segmento y no nos funcionó, lo dedicamos a otro, (…) y [además] creemos que las redes nos van a solucionar todo, y no es así. Necesitas un plan concreto. Mi consejo es: primero enamórate de tus clientes, y después enamórate de tu producto; parte de afuera para adentro.

De hecho, eso es parte de la experiencia de Microsoft en sus 50 años. Pasó de ser una empresa de producto a una empresa de servicios, y ahora a una empresa de outcomes o valores para los clientes; entonces, de afuera para adentro.

Un tercer tema es: mide todo y sé muy crítico. Si no estás en la medición que te pusiste como objetivo, botón rojo, sin miedo y vas a encontrar siempre cómo. No seas terco, porque ahí viene el gasto mayor.

Un cuarto, súper importante, es: sé curioso. O sea, si puedes dormir menos y curiosear más, bienvenido. Mira todo, pregunta todo, estate siempre en modo de aprender; no sirve ya el modo de ‘yo he sido exitoso antes haciendo A, B y C’. Ser exitoso siempre haciendo A, B y C, ya eso no existe, ya todo cambió.

¿Cuál es la visión de Microsoft para que la inteligencia artificial sea una plataforma real de crecimiento y rentabilidad?

Mario Rodríguez: Microsoft es una compañía de 50 años, que ha sacado muy buenos productos al mundo, pero nunca nació liderando una categoría, esa es la verdad. Cuando Microsoft trabajó en Windows, ya existían las redes empresariales con otro tipo de soluciones, y remó y lideró una categoría después. Cuando sacó su suite de oficina, ya existían otras suites de oficina en el mercado; remó y lideró la categoría después, y así con diferentes soluciones. En este caso, es la primera vez que lideramos una categoría desde el saque, así que estamos aprendiendo. Esa es la pura verdad.

Entonces, ¿cuál es nuestro deber en esto? No es solamente generar los mejores productos, seguros, éticos, con sostenibilidad, etc., pensando en el mercado, sino invertir y acompañar. Microsoft invierte tiempo, gente, recursos económicos con nuestros clientes, en hacer que los proyectos se hagan realidad, en inteligencia artificial y en otras líneas más, y también acompañamos con recursos propios o asociados con nuestros partners. Tenemos un ecosistema potente y poderoso en los diferentes proyectos y los acompañamos, lo que significa que escuchamos, aprendemos, educamos, invertimos, preparamos, nos quedamos en el delivery, en las buenas y en las malas. Los deliveries, es decir, generar un proceso de un servicio, no siempre es lindo. Hay momentos en donde no funciona, donde te equivocas, etc., y nosotros ahí estamos, en todas esas.

Copilot es una realidad. Es nuestra primera solución tangible y una realidad de productividad. Tenemos empresas que usan Copilot para el desarrollo de líneas de código, y estamos encontrando porcentajes de generación de mejor eficiencia, producto, etc., alrededor del 40 % y 60 %. Eso quiere decir que ahorras tiempo en generar mejor código y mucho más rápido. Eso libera el tiempo de tus coders para poder hacer otras cosas, como modernizar algún tipo de aplicaciones o planear. Tenemos Copilot de seguridad que, ante cualquier ataque, [permite] una velocidad para poder responder mucho mayor y más certera. Los Copilot de productividad en la suite de oficina generan que, si mañana tienes una presentación a tu directorio y eso normalmente te tomaba un par de horas del día por una semana, ahora lo puedes hacer en 30 minutos en un solo día y con una mejor presentación, más clara, más específica. O crear macros en Excel, o documentos en estudios de abogados para poder tener una jurisprudencia más clara, por ejemplo, y dar un mensaje más asertivo.

Claramente, en productividad y eficiencia, Copilot hoy es una realidad potente en muchas empresas. El ejemplo que siempre uso es Yape, que usa prácticamente 3/4 de la población de peruanos, que son impactados si se cae Yape por una hora, y eso genera más tráfico en redes que un temblor de 6.1 grados.

Esa es la foto, en ese punto estamos y esto está empezando. Se ve un año muy retador, muy lindo, y creo que estamos yendo hacia algo más.

¿Qué sensación tiene al liderar una empresa que cumplió 50 años?

Mario Rodríguez: Son 50 años en el mundo y 30 años en el Perú. [Te comparto] tres ideas:

La primera es que pasamos de ser una empresa con un propósito de dentro hacia afuera, que fueron nuestros primeros 40 años. Nuestro propósito era tener un Windows y un Office en cada PC del planeta; pero eso cambió en los últimos 10 años y nuestro propósito actual es hacer que las personas y las organizaciones se empoderen y vayan a más. [Eso ha impulsado] el crecimiento exponencial de Microsoft –en capitalización de mercado– en los últimos 10 años.

La segunda idea es el impacto en la educación, en salud, en la capacidad de las personas y sus habilidades. En LinkedIn, sin no tengo mal el dato, vamos más de 60 millones de personas capacitadas constantemente. Hace un mes, tuvimos el Microsoft Build, que es un evento que hacemos a nivel mundial, y Satya Nadella, nuestro CEO, cerró con un video de Perú, para nuestra sorpresa. Es un video de un trabajo en conjunto con el Banco Mundial y los ministerios [peruanos], en donde se impactan a 450 mil niños en el Perú. Son 450 profesores, de 300 colegios, que están usando Copilot para mejorar sus capacidades de enseñanza.

La IA no es Terminator, no es Skynet, no es una computadora que va a apretar un botón y a empezar una guerra. No es tecnología que se ha hecho para votar a gente de su trabajo. No está en contra de los humanos. En el mundo hay 8 mil millones de personas; sólo 1,5 mil millones accede a un servicio de salud de calidad. Tenemos brechas de infraestructura, de cantidad de médicos, de conocimiento, muchas brechas. Nosotros creemos firmemente que la inteligencia artificial va a hacer que esas brechas se achiquen. Ese es nuestro propósito.