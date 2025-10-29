Los agentes de IA y el nacimiento del “superdesarrollador”

Hace unos días, mientras caminaba rumbo a mi café matutino, tuve una idea para mejorar un proyecto personal en el que estoy explorando las posibilidades de la inteligencia artificial (IA). Tomé mi celular, la escribí rápidamente y seguí con mi ritual del día. Para mi sorpresa, al volver a mi escritorio, el agente de IA que había configurado ya había creado un pull request con la implementación completa. Había entendido mis notas, el contexto del proyecto y lo había transformado en una solución funcional. ¿Sentí miedo? Para nada; sentí poder.

Ese episodio resume lo que está ocurriendo en el mundo del desarrollo de software: la IA no nos está reemplazando, nos está convirtiendo en superdesarrolladores.

De escribir código a comunicar intenciones Carlos Mattos Carlos Mattos Durante años, nos convencimos de que lo más valioso era dominar la sintaxis, frameworks y lenguajes de programación. Hoy, la verdadera habilidad es otra: comunicar con claridad qué queremos construir y por qué. Los agentes no nos hacen 50 % más rápidos escribiendo código, sino 10 veces más veloces prototipando ideas. Andrew Ng Sean Grove, de OpenAI, lo define así: “En el futuro cercano, la persona que comunica más efectivamente será el programador más valioso”. El código se está volviendo secundario; lo esencial es la arquitectura, la visión y la precisión de nuestras especificaciones. Andrew Ng, uno de los grandes referentes en IA, afirma que los agentes no nos hacen 50 % más rápidos escribiendo código, sino 10 veces más veloces prototipando ideas. El código se ha vuelto barato y desechable; lo valioso es la dirección que le damos. Esto incluso está transformando la dinámica de los equipos: ya no se necesitan más programadores, sino más product managers capaces de decidir qué construir.