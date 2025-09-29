8 cosas que debes saber al cambiar de Windows a Linux

Cambiar de Windows a Linux requiere un cierto nivel de compromiso, pero puede abrir un mundo de opciones y oportunidades. Antes de cambiar de sistema operativo, consulte la documentación, elabore un plan detallado y prepárese para aprender una serie de nuevas habilidades.

Pasarse de Windows a Linux no es difícil, pero antes de hacerlo, es importante comprender en qué se diferencia Linux de Windows. Hay que tener en cuenta las diferencias entre las comunidades de Windows y Linux, así como el mayor nivel de elección en temas relacionados con Linux. Consulte la lista completa a continuación.

1. Linux no es una sola cosa No hay un solo sistema operativo Linux. Microsoft Windows representa un sistema operativo controlado por una sola empresa. Dado que el código de Linux es de código abierto, cualquiera puede crear su propia distribución del sistema operativo Linux y personalizarla según sus necesidades. Por lo tanto, puede elegir entre miles de distribuciones de Linux. Las distribuciones son versiones de Linux con fines específicos. Por ejemplo, algunas funcionan como servidores de producción en entornos empresariales, mientras que otras están diseñadas para creativos, desarrolladores o usuarios domésticos. El software instalado, orientado a un uso concreto, diferencia unas distribuciones de otras. La mayoría de las distribuciones evolucionaron a partir de Red Hat Linux o Debian Linux. Otro diferenciador significativo es la comunidad Linux. Los proyectos de código abierto como Linux se basan en la colaboración y en el trabajo de otros. La comunidad de Linux abarca organizaciones, idiomas y objetivos de todo el mundo.

2. ¿Por qué Linux es gratuito? El software libre y de código abierto pueden resultar difíciles de entender para quienes están acostumbrados a las licencias restrictivas y al software propietario que no se puede modificar. Las licencias de código abierto permiten que el código fuente, es decir, la programación que hay detrás de las aplicaciones, esté disponible de forma gratuita. Cualquiera puede modificar ese código para crear un software mejor con el tiempo. El sistema operativo Linux es un ejemplo de código base con licencia de código abierto. El resultado es que las personas pueden implementar buenas ideas sin importar de dónde provengan, y sin tener en cuenta las agendas corporativas o los resultados financieros. El software evoluciona rápidamente y solo está sujeto a la revisión de la comunidad, lo que a menudo aumenta la seguridad y la estabilidad de la aplicación. El software propietario, es decir, el software de código cerrado, viene precompilado para el consumidor. No se puede modificar. Windows es un sistema operativo de código cerrado.

3. Se puede cambiar los entornos de escritorio Microsoft proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI) integrada en Windows. Incluye muchos ajustes, pero un único entorno de escritorio lo gestiona todo. Con Linux, los entornos de escritorio GUI son opcionales, piezas de software discretas que se pueden eliminar y sustituir como cualquier otra aplicación. Muchas distribuciones de servidores Linux no utilizan GUI en absoluto. Se puede elegir el mejor entorno de escritorio, en lugar de utilizar el que proporciona un proveedor determinado. Los usuarios suelen instalar una GUI que consume menos recursos en sistemas o servidores antiguos.

4. Linux es un sistema operativo maduro Linux ya no es solo un sistema operativo para servidores, sino que también es compatible con usuarios domésticos y de oficina. En el pasado, instalar Linux era complicado, mantener el software era difícil y las interfaces gráficas de usuario eran menos intuitivas. Sin embargo, los escritorios Linux modernos incluyen una serie de ajustes de accesibilidad para facilitar su uso a todo el mundo. Además, son mucho más atractivos visualmente. Linux incluye las características de accesibilidad que la mayoría de los usuarios esperan, por lo que los usuarios domésticos o de pymes también pueden usarlo.

5. Trabajar desde la línea de comandos Si adopta Linux, prepárese para trabajar en la línea de comandos de Linux. Las interfaces gráficas de usuario son opcionales, especialmente en los servidores, y es posible que muchas tareas le resulten más rápidas y sencillas de ejecutar en el terminal. Hay dos estructuras sintácticas principales para los comandos de Linux. La mayoría de los comandos utilizan la sintaxis command -options argument, en la que las opciones modifican el comando. El comando actúa sobre el argumento. Resultado de ejecutar el comando $ ls -la. Por ejemplo, para mostrar el contenido de su directorio de inicio en formato largo, incluidos los archivos ocultos, escriba: $ ls -la Otros comandos utilizan una sintaxis de command subcommand argument. Puede ejecutar el comando systemctl con esta sintaxis. Por ejemplo, para reiniciar el servicio sshd utilizando systemctl, escriba: # systemctl restart sshd En este caso, restart es el subcomando y sshd es el argumento. El sistema de referencia de páginas manual es útil y proporciona una gran cantidad de información sobre comandos específicos. Linux ofrece un manual integrado para proporcionar a los usuarios una referencia rápida, conocido como páginas man. Utilice esta referencia para encontrar los distintos comandos y las opciones relacionadas. Para ver el uso básico y las opciones del comando ls, escriba: $ man ls

6. Comprenda la escalada de privilegios Por motivos de seguridad, debe evitar iniciar sesión con privilegios administrativos a menos que sea absolutamente necesario. La cuenta de administrador de Linux se denomina root y tiene mucho más poder que la cuenta de administrador de Windows, lo que aumenta la vulnerabilidad. Windows tiene la función Run As para elevar los privilegios al ejecutar ciertos comandos. Linux utiliza sudo para ejercer tareas delegadas más allá de las del usuario estándar. Como nuevo usuario de Linux, puede utilizar sudo para gestionar servicios o software. La documentación suele mostrar un comando como este: $ sudo systemctl restart rsyslog El uso de sudo varía según la distribución. Algunas establecen una configuración predeterminada en la que los usuarios estándar deben utilizar sudo para ejercer privilegios de root, mientras que otras animan a los administradores a delegar privilegios para satisfacer sus necesidades.

7. Encuentre software de código abierto compatible Los sistemas operativos permiten fundamentalmente la productividad al ejecutar las aplicaciones que los usuarios necesitan. Probablemente necesitará una suite de productividad al pasar a Linux. La principal suite de productividad de código abierto es LibreOffice, que es compatible con los tipos de archivos de Microsoft Office. Otras alternativas son Zoho Workplace y Calligra Suite. LibreOffice Writer funciona esencialmente como una versión de código abierto de Microsoft Word, y puedes usarlo para acceder y editar archivos de Word. Instala el software Linux compilado desde paquetes. Los gestores de paquetes, que pueden ser específicos de cada distribución, se encargan del mantenimiento del software. Las distribuciones derivadas de RHEL utilizan gestores de paquetes como YUM y DNF, mientras que las derivadas de Debian suelen utilizar APT. Por ejemplo, el primer comando que aparece a continuación instala el escáner de puertos Nmap en una distribución derivada de Red Hat, y el segundo lo instala en una distribución derivada de Debian: $ sudo dnf install nmap $ sudo apt install nmap

8. Sepa dónde se almacenan los archivos Al igual que Windows, Linux organiza los archivos en ubicaciones específicas. El estándar de jerarquía del sistema de archivos impone la estandarización de la gestión de archivos en todas las distribuciones de Linux. Este estándar permite a las aplicaciones y a los usuarios saber qué directorios contienen los archivos de configuración, los datos de los usuarios y los archivos de registro del sistema. Los tres directorios más importantes son los siguientes: /etc contiene los archivos de configuración. /home/{nombre de usuario} contiene los archivos específicos del usuario y representa el directorio privado del usuario. /var/log contiene los archivos de registro del sistema y de los servicios.