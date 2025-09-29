Getty Images/iStockphoto
8 cosas que debes saber al cambiar de Windows a Linux
Cambiar de Windows a Linux puede suponer nuevos retos para los administradores de Linux principiantes. Aquí tienes ocho consejos que debes tener en cuenta al adoptar un sistema operativo Linux si solo has utilizado Windows.
Cambiar de Windows a Linux requiere un cierto nivel de compromiso, pero puede abrir un mundo de opciones y oportunidades. Antes de cambiar de sistema operativo, consulte la documentación, elabore un plan detallado y prepárese para aprender una serie de nuevas habilidades.
Pasarse de Windows a Linux no es difícil, pero antes de hacerlo, es importante comprender en qué se diferencia Linux de Windows. Hay que tener en cuenta las diferencias entre las comunidades de Windows y Linux, así como el mayor nivel de elección en temas relacionados con Linux. Consulte la lista completa a continuación.
1. Linux no es una sola cosa
No hay un solo sistema operativo Linux. Microsoft Windows representa un sistema operativo controlado por una sola empresa. Dado que el código de Linux es de código abierto, cualquiera puede crear su propia distribución del sistema operativo Linux y personalizarla según sus necesidades. Por lo tanto, puede elegir entre miles de distribuciones de Linux.
Las distribuciones son versiones de Linux con fines específicos. Por ejemplo, algunas funcionan como servidores de producción en entornos empresariales, mientras que otras están diseñadas para creativos, desarrolladores o usuarios domésticos. El software instalado, orientado a un uso concreto, diferencia unas distribuciones de otras. La mayoría de las distribuciones evolucionaron a partir de Red Hat Linux o Debian Linux.
Otro diferenciador significativo es la comunidad Linux. Los proyectos de código abierto como Linux se basan en la colaboración y en el trabajo de otros. La comunidad de Linux abarca organizaciones, idiomas y objetivos de todo el mundo.
2. ¿Por qué Linux es gratuito?
El software libre y de código abierto pueden resultar difíciles de entender para quienes están acostumbrados a las licencias restrictivas y al software propietario que no se puede modificar. Las licencias de código abierto permiten que el código fuente, es decir, la programación que hay detrás de las aplicaciones, esté disponible de forma gratuita. Cualquiera puede modificar ese código para crear un software mejor con el tiempo. El sistema operativo Linux es un ejemplo de código base con licencia de código abierto.
El resultado es que las personas pueden implementar buenas ideas sin importar de dónde provengan, y sin tener en cuenta las agendas corporativas o los resultados financieros. El software evoluciona rápidamente y solo está sujeto a la revisión de la comunidad, lo que a menudo aumenta la seguridad y la estabilidad de la aplicación.
El software propietario, es decir, el software de código cerrado, viene precompilado para el consumidor. No se puede modificar. Windows es un sistema operativo de código cerrado.
3. Se puede cambiar los entornos de escritorio
Microsoft proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI) integrada en Windows. Incluye muchos ajustes, pero un único entorno de escritorio lo gestiona todo. Con Linux, los entornos de escritorio GUI son opcionales, piezas de software discretas que se pueden eliminar y sustituir como cualquier otra aplicación. Muchas distribuciones de servidores Linux no utilizan GUI en absoluto.
Se puede elegir el mejor entorno de escritorio, en lugar de utilizar el que proporciona un proveedor determinado. Los usuarios suelen instalar una GUI que consume menos recursos en sistemas o servidores antiguos.
4. Linux es un sistema operativo maduro
Linux ya no es solo un sistema operativo para servidores, sino que también es compatible con usuarios domésticos y de oficina. En el pasado, instalar Linux era complicado, mantener el software era difícil y las interfaces gráficas de usuario eran menos intuitivas. Sin embargo, los escritorios Linux modernos incluyen una serie de ajustes de accesibilidad para facilitar su uso a todo el mundo. Además, son mucho más atractivos visualmente.
5. Trabajar desde la línea de comandos
Si adopta Linux, prepárese para trabajar en la línea de comandos de Linux. Las interfaces gráficas de usuario son opcionales, especialmente en los servidores, y es posible que muchas tareas le resulten más rápidas y sencillas de ejecutar en el terminal. Hay dos estructuras sintácticas principales para los comandos de Linux.
La mayoría de los comandos utilizan la sintaxis command -options argument, en la que las opciones modifican el comando. El comando actúa sobre el argumento.
Por ejemplo, para mostrar el contenido de su directorio de inicio en formato largo, incluidos los archivos ocultos, escriba:
$ ls -la
Otros comandos utilizan una sintaxis de command subcommand argument.
Puede ejecutar el comando systemctl con esta sintaxis. Por ejemplo, para reiniciar el servicio sshd utilizando systemctl, escriba:
# systemctl restart sshd
En este caso, restart es el subcomando y sshd es el argumento.
Linux ofrece un manual integrado para proporcionar a los usuarios una referencia rápida, conocido como páginas man. Utilice esta referencia para encontrar los distintos comandos y las opciones relacionadas.
Para ver el uso básico y las opciones del comando ls, escriba:
$ man ls
6. Comprenda la escalada de privilegios
Por motivos de seguridad, debe evitar iniciar sesión con privilegios administrativos a menos que sea absolutamente necesario. La cuenta de administrador de Linux se denomina root y tiene mucho más poder que la cuenta de administrador de Windows, lo que aumenta la vulnerabilidad.
Windows tiene la función Run As para elevar los privilegios al ejecutar ciertos comandos. Linux utiliza sudo para ejercer tareas delegadas más allá de las del usuario estándar. Como nuevo usuario de Linux, puede utilizar sudo para gestionar servicios o software. La documentación suele mostrar un comando como este:
$ sudo systemctl restart rsyslog
El uso de sudo varía según la distribución. Algunas establecen una configuración predeterminada en la que los usuarios estándar deben utilizar sudo para ejercer privilegios de root, mientras que otras animan a los administradores a delegar privilegios para satisfacer sus necesidades.
7. Encuentre software de código abierto compatible
Los sistemas operativos permiten fundamentalmente la productividad al ejecutar las aplicaciones que los usuarios necesitan. Probablemente necesitará una suite de productividad al pasar a Linux. La principal suite de productividad de código abierto es LibreOffice, que es compatible con los tipos de archivos de Microsoft Office. Otras alternativas son Zoho Workplace y Calligra Suite.
Instala el software Linux compilado desde paquetes. Los gestores de paquetes, que pueden ser específicos de cada distribución, se encargan del mantenimiento del software. Las distribuciones derivadas de RHEL utilizan gestores de paquetes como YUM y DNF, mientras que las derivadas de Debian suelen utilizar APT.
Por ejemplo, el primer comando que aparece a continuación instala el escáner de puertos Nmap en una distribución derivada de Red Hat, y el segundo lo instala en una distribución derivada de Debian:
$ sudo dnf install nmap
$ sudo apt install nmap
8. Sepa dónde se almacenan los archivos
Al igual que Windows, Linux organiza los archivos en ubicaciones específicas. El estándar de jerarquía del sistema de archivos impone la estandarización de la gestión de archivos en todas las distribuciones de Linux. Este estándar permite a las aplicaciones y a los usuarios saber qué directorios contienen los archivos de configuración, los datos de los usuarios y los archivos de registro del sistema.
Los tres directorios más importantes son los siguientes:
- /etc contiene los archivos de configuración.
- /home/{nombre de usuario} contiene los archivos específicos del usuario y representa el directorio privado del usuario.
- /var/log contiene los archivos de registro del sistema y de los servicios.
Pasos para cambiar de sistema operativo
Cambiar de Windows a Linux es sencillo, pero requiere cierta preparación para asegurarse de no perder datos ni el acceso a las aplicaciones. Empiece por seleccionar una distribución.
Estas son algunas distribuciones fáciles de usar:
- Ubuntu Linux.
- Fedora Linux.
- Linux Mint.
- Rocky Linux.
También tendrá que buscar aplicaciones compatibles con Linux, como procesadores de texto, juegos y editores de código.
- Elija una distribución que se adapte a sus necesidades.
- Elija una opción de instalación (máquinas virtuales, instalación limpia o arranque dual).
- Compruebe que las aplicaciones que necesita están disponibles.
- Cree un disco de instalación (unidad USB, DVD o imagen de máquina virtual).
- Haga una copia de seguridad de los datos existentes en la computadora con Windows.
- Instale y actualice la nueva distribución del sistema operativo Linux.
- Instale y actualice las aplicaciones necesarias.
- Restaure los datos.
- Complete cualquier configuración adicional, como la configuración del firewall, las opciones de red y las preferencias del usuario.
Damon Garn es propietario de Cogspinner Coaction y ofrece servicios de redacción y edición de TI como autónomo. Ha escrito varias guías de estudio de CompTIA, incluidas las guías Linux+, Cloud Essentials+ y Server+, y colabora ampliamente con TechTarget Editorial, The New Stack y CompTIA Blogs.