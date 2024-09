A brasileira Unico adquire empresas no México e Emirados Árabes

A Unico, fornecedora de soluções para validação da identidade real das pessoas​, anunciou a aquisição de duas empresas internacionais, Trully e OZ Forensics. O movimento faz parte do plano de internacionalização da Unico e dá sequência ao crescimento sustentável que a companhia vem apresentando no Brasil.

A primeira iniciativa foi aquisição da OZ Forensics, empresa sediada nos Emirados Árabes e a primeira aquisição internacional da Unico. OZ Forensics é responsável pelo desenvolvimento de uma tecnologia de prova de vida que passa a ser proprietária da Unico.

O segundo movimento foi a assinatura do contrato de aquisição da Trully, empresa mexicana especializada na prevenção de fraudes em todos os estágios de risco em empresas financeiras, desde a originação até a transação. A Trully passa a operar no México com a assinatura Trully by unico IDtech, já tendo alcançado a efetividade de detectar de 5 a 8% das fraudes no México via identificação por meio de biometria facial.

A partir dessas aquisições, a Unico passa a ter bases fixas em Lisboa (PT), Cidade do México (MX) e Dubai (EAU), além do Brasil que segue sendo a matriz de todo o negócio. “A Unico vem trabalhando ativamente para a construção de uma infraestrutura global de validação de identidade, com o propósito de tornar o mundo mais confiável, tendo como base a identificação real e segura das pessoas. Agora demos dois passos muito relevantes que vão nos permitir acelerar esse movimento", explica Diego Martins, CTO da Unico.

Além das aquisições, a companhia também destaca a condução de Rodrigo Magalhães ao cargo de CEO Latam. Magalhães chegou recentemente à empresa com a missão de consolidar parcerias estratégicas da Unico com os clientes e abrir novas frentes de expansão para a companhia. Com o cargo, o executivo irá liderar o time da Trully do México.

“A Unico vem crescendo de forma acelerada, sólida e tem um enorme potencial pela frente. As aquisições da OZ Forensics e da Trully chancelam isso e nos permitirá alçar novos voos, além de oferecer toda a expertise que construímos atuando no Brasil em prol desta construção de uma infraestrutura global de validação de identidade”, aponta Rodrigo Magalhães, CEO Latam da Unico.