Sankhya anuncia aquisição da Ploomes, empresa de CRM

Como parte de mais uma iniciativa de seu plano de aquisições, a Sankhya anunciou a aquisição majoritária da Ploomes, uma das maiores empresas latino-americanas de soluções de CRM. Seguida da Neppo, de soluções de comunicação omnichannel, e da HR Tech, Ponto Tel, essa é a terceira aquisição da Sankhya em menos de 12 meses.

“Seguimos nossa estratégia de M&A de forma acelerada e esperamos mais aquisições até o final do ano, sempre com foco em encontrar empresas que apresentem soluções complementares às nossas e que agreguem valor aos nossos clientes, ampliando as funcionalidades que já dispomos, para proporcionar uma experiência única aos usuários”, afirma André Britto, CFO da Sankhya.

Ele reforça que em média 30 companhias chegam a ser avaliadas por mês. “É um ritmo realmente acelerado de crescimento inorgânico que estamos seguindo, desde que recebemos o aporte de R$ 425 milhões do fundo GIC, o que impulsionou todo esse movimento que, junto a outras iniciativas, deve nos levar a um faturamento de R$ 1 bilhão e um possível IPO.”

Breno Riether, CGO da Sankhya, comenta o porquê da escolha da Ploomes. “Dentro do mercado de CRM, ela é a que tem o melhor produto, o maior potencial de escala e a melhor sinergia com nossa base de clientes e cultura”. Com sede na capital paulista, a Ploomes atua em todo o Brasil, com cerca de 140 colaboradores e mais de mil clientes, entre eles, Votorantim Cimentos, Philips e Unimed.

A partir da aquisição, o CRM da Ploomes passa a fazer parte da oferta de EIP da Sankhya, agregando mais benefícios aos mais de 16 mil clientes de diversos segmentos que a fornecedora de sistemas de gestão possui em todo o Brasil. “As ferramentas serão disponibilizadas de maneira totalmente integrada, o que reduzirá bastante o custo alto e o longo prazo que geralmente demandam as integrações entre CRM e ERP”, comenta Riether.

Outra vantagem, segundo ele, será a melhora do engajamento com os usuários. “Queremos solucionar de vez o maior problema do mercado de CRM, que é a falta de engajamento dos usuários. Traremos técnicas e funcionalidades que nos permitirão melhorar essa interface, gerando processos mais inovadores que facilitarão o dia a dia de todos, aumentando a produtividade”.

De acordo com Matheus Pagani, CEO da Ploomes, a iniciativa trará uma série de benefícios para a empresa. “Temos crescido de forma acelerada e com o potencial do nome Sankhya reforçando nossa marca, esse crescimento será ainda mais agressivo. Ganharemos impulso para mostrar ao mercado a nossa proposta que é automatizar processos, levando produtividade a colaboradores e controle a gestores, transformando rotinas, da operação à gestão, para auxiliar nossos clientes a alcançar um maior engajamento em vendas”. Ele ressalta que, além dele, os outros sócios originais da companhia, Vinicius Sampaio e Tiago Pagani continuarão na operação.