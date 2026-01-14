TP-Link lanza asistente de IA para redes inalámbricas

Dentro del marco del CES 2026, TP-Link Systems Inc. anunció Aireal, un nuevo asistente de inteligencia artificial (IA) que funciona de manera transversal en dispositivos de conectividad y hogar inteligente para hacer las conexiones más claras, rápidas y fáciles de administrar.

La IA multiplataforma integrada en la solución está diseñada para funcionar de manera fluida en routers, cámaras, luces y más, sustituyendo la navegación por menús por un control intuitivo mediante lenguaje natural. Por ejemplo, en caso de algún problema en la configuración, Aireal puede explicar la situación a los usuarios con palabras claras y ofrecer pasos concretos y accionables para solucionarla, protegiendo la red y manteniendo al usuario en control.

La solución también incorpora una comprensión de eventos impulsada por IA, yendo más allá de la simple detección, permitiendo, digamos, buscar grabaciones de video de forma conversacional. Basta con hacer una pregunta o escribir palabras clave como: “Muéstrame cuándo llegó el paquete”, “Encuentra clips de desconocidos en mi puerta” o “¿A qué hora llegaron mis hijos?”, para localizar rápidamente los momentos relevantes, reduciendo la necesidad de desplazarse manualmente. Al describir una rutina deseada con palabras simples, Aireal puede crear automáticamente acciones entre dispositivos compatibles, facilitando la automatización del hogar.

Para combatir la saturación de notificaciones, Aireal ofrece resúmenes significativos y agrupa alertas repetidas con el fin de brindar notificaciones claras y concisas en tiempo real, sin necesidad de abrir la aplicación. Asimismo, ofrece insights personalizados y recomendaciones sobre la ubicación de dispositivos, patrones de uso y compatibilidad de productos.

En segundo plano, Aireal optimiza la red de forma proactiva con funciones como AI QoS, anti-interferencias y auto-recuperación, priorizando actividades clave y minimizando posibles problemas de Wi-Fi antes de que afecten la experiencia del usuario. También ayuda a los hogares a ahorrar energía y reducir costos al aprovechar el modo Eco de los routers, que disminuyen el consumo energético sin comprometer el rendimiento de la red.

Aireal está disponible a partir de hoy en dispositivos Tapo (como Tapo C645D Kit, Tapo C465 y Tapo C710) y Deco.