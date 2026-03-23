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Cómo la IA está transformando las empresas en Colombia
El uso de esta tecnología ha evolucionado desde una fase de experimentación, caracterizada por pilotos y pruebas de concepto, hacia una etapa de mayor madurez enfocada en la ejecución.
La inteligencia artificial (IA) está transformando profundamente las empresas, impactando la productividad, la toma de decisiones y la creación de valor. Se proyecta que, para 2027, las principales compañías de América Latina destinarán más del 25 % de su presupuesto de TI a iniciativas de IA, impulsando significativamente la innovación.
Así lo considera Juan Carlos Naranjo, gerente de Soluciones para Colombia de Red Hat, quien también asegura que su expansión, de la misma forma, plantea desafíos importantes, principalmente relacionados con la seguridad de los datos, la regulación y el uso de información externa, lo que lleva a muchas empresas a limitar su implementación.
Para este experto, la ciberseguridad se posiciona como un riesgo crítico, aunque la propia IA puede convertirse en una herramienta clave para prevenir y mitigar ataques si se implementa correctamente. En este contexto, la prevención, el fortalecimiento de infraestructuras y el uso de plataformas sólidas son fundamentales para reducir vulnerabilidades.
“El código abierto emerge como un habilitador clave al fomentar la innovación, la transparencia y la colaboración global, además de permitir mayor flexibilidad y seguridad en entornos híbridos. Así mismo, la confianza en la IA requiere algoritmos explicables, libres de sesgos y auditables, junto con modelos más accesibles como los Small Language Models”, explica Naranjo.
Además, agrega que otro desafío que enfrentan las organizaciones que adoptan la IA, especialmente la IA generativa, es que lo hacen sin una estrategia clara, lo que limita los resultados. Actualmente, precisa, la IA avanza hacia un enfoque más estratégico, orientado al retorno de inversión, con resultados positivos en eficiencia, productividad, innovación y experiencia del cliente.
“No obstante, su éxito depende de la capacidad de las organizaciones para definir objetivos claros y utilizarla como una herramienta que potencie el talento humano, evitando así quedar rezagadas en un entorno competitivo. Adicionalmente, el crecimiento de la IA plantea retos de sostenibilidad, especialmente por el alto consumo energético, lo que exige optimizar infraestructuras para reducir el impacto ambiental”, subraya el especialista de Red Hat.
A su vez, Jorge Barón, vicepresidente para Latam de Keyrus, sostiene que la IA se está convirtiendo en un habilitador directo de resultados en las empresas. Hoy, la conversación ya no gira en torno a qué tecnología implementar, sino a cómo esa tecnología impacta la rentabilidad, la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. Eso ha elevado el estándar del mercado, donde se exige menos discurso y más impacto tangible.
“En ese contexto, la IA está impulsando una transformación estructural en las organizaciones, obligándolas a conectar datos, tecnología y estrategia de negocio. Sin embargo, el desafío principal radica en lograr que esta integración genere valor real y sostenible, evitando quedarse en automatizaciones aisladas que no se traducen en ventaja competitiva”, afirma el directivo.
Por su parte, Alberto Saavedra, director de Alianzas Estratégicas en Controles Empresariales (COEM) considera que esta tecnología abre la oportunidad a las empresas para optimizar sus operaciones, mejorar sus procesos tanto internos como hacia sus clientes, y desarrollar nuevos modelos de negocio, e incluso está apoyando en el desarrollo de nuevos productos.
“No solo la IA generativa, como la que tenemos en el móvil o en el correo, sino, en general, la explotación avanzada de datos les da inteligencia y eficiencia a las organizaciones”, anota Saavedra.
Así se está aplicando en Colombia
De acuerdo con el gerente de Soluciones para Colombia de Red Hat, la implementación de la IA en las organizaciones colombianas depende de su tamaño y su músculo financiero. En esa línea, dice que las compañías de gran tamaño buscan ir a la vanguardia de la innovación tecnológica –con el fin de no quedar rezagadas, en un ambiente cada vez más competitivo– y para ofrecer productos y servicios de calidad, con tiempos de entrega más reducidos y al menor costo de producción posible.
Por su parte, las pymes y microempresas utilizan algunas de las herramientas de inteligencia artificial disponibles en el mercado, gratuitamente o bajo licenciamiento, para mejorar paulatinamente:
- sus procesos de producción, por ejemplo,
- la producción masiva de piezas,
- la logística de transporte,
- los chatbots para agendar citas y/o entregas y, en general,
- la parte operativa y los procesos repetitivos para evitar errores.
Al respecto, Jorge Barón asegura que el uso de la IA en las empresas ha evolucionado desde una fase de experimentación, caracterizada por pilotos y pruebas de concepto, hacia una etapa de mayor madurez enfocada en la ejecución.
“Actualmente, las organizaciones buscan integrar la IA en procesos críticos del negocio, con el objetivo de mejorar la productividad, optimizar la toma de decisiones y generar impacto directo en los resultados. Este avance está estrechamente ligado al uso estratégico de los datos, ya que no existe una IA eficiente sin información ordenada, gobernada y disponible en tiempo real. Así, su aplicación se orienta cada vez más a casos concretos que aporten eficiencia operativa, escalabilidad y una mejor experiencia del cliente”, enfatiza el vicepresidente para Latam de Keyrus.
Por su parte, Alberto Saavedra señala que se encuentran múltiples casos de uso, pero que la masificación de la IA generativa también se ve en las organizaciones donde ya muchos funcionarios tienen en el día a día apoyo de asistentes como Chat GPT, Copilot, Claude o Gemini.
“Sin embargo, IA es mucho más que generativa. Hoy se está avanzando en construir agentes que acompañan tareas operativas o de asistencia a los clientes y avances importantes en la construcción de modelos que aplican específicamente a cada industria”, añade el ejecutivo de COEM.
Finalmente, acerca de los sectores que lideran su adopción, Naranjo piensa que esto comienza principalmente en la interacción con clientes mediante chatbots, y especialmente en sectores como banca, telecomunicaciones y retail. “Luego, evoluciona hacia aplicaciones más avanzadas que optimizan procesos y permiten tomar decisiones complejas; en este grupo están los sectores dedicados a la producción industrial y startups financieras”.
Por ejemplo, asevera que, a través de chatbots impulsados por IA, las instituciones financieras en Colombia pueden ofrecer atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, respondiendo consultas y brindando orientación en tiempo real. Esto no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que también reduce los costos operativos para las instituciones.
Adicional a ello, se están implementando algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos, lo que permite una calificación crediticia y una evaluación de riesgos más precisa en el mercado colombiano.
A esto se suma el sector educativo, que también se encuentra en el ránking de mayor adopción de herramientas de IA, principalmente con fines de formación, evaluación o gestión académica.
Sobre los mayores beneficios que están viendo las organizaciones, el vicepresidente para Latam de Keyrus manifiesta que estos se evidencian en términos de productividad, eficiencia operativa y capacidad de tomar decisiones más informadas.
“La IA, junto con la analítica avanzada, permite transformar datos en valor estratégico, impactando directamente en la rentabilidad y en la experiencia del cliente. Asimismo, la hiperpersonalización se ha consolidado como un beneficio clave, al permitir a las empresas entender y atender mejor a sus clientes, algo que ya no es una ventaja competitiva, sino una condición mínima de supervivencia. En conjunto, estos beneficios se traducen en mayor capacidad de adaptación, escalabilidad y sostenibilidad en mercados altamente competitivos”, puntualiza Barón.