Cómo la IA está transformando las empresas en Colombia

La inteligencia artificial (IA) está transformando profundamente las empresas, impactando la productividad, la toma de decisiones y la creación de valor. Se proyecta que, para 2027, las principales compañías de América Latina destinarán más del 25 % de su presupuesto de TI a iniciativas de IA, impulsando significativamente la innovación.

Así lo considera Juan Carlos Naranjo, gerente de Soluciones para Colombia de Red Hat, quien también asegura que su expansión, de la misma forma, plantea desafíos importantes, principalmente relacionados con la seguridad de los datos, la regulación y el uso de información externa, lo que lleva a muchas empresas a limitar su implementación.

Para este experto, la ciberseguridad se posiciona como un riesgo crítico, aunque la propia IA puede convertirse en una herramienta clave para prevenir y mitigar ataques si se implementa correctamente. En este contexto, la prevención, el fortalecimiento de infraestructuras y el uso de plataformas sólidas son fundamentales para reducir vulnerabilidades.

“El código abierto emerge como un habilitador clave al fomentar la innovación, la transparencia y la colaboración global, además de permitir mayor flexibilidad y seguridad en entornos híbridos. Así mismo, la confianza en la IA requiere algoritmos explicables, libres de sesgos y auditables, junto con modelos más accesibles como los Small Language Models”, explica Naranjo.

Además, agrega que otro desafío que enfrentan las organizaciones que adoptan la IA, especialmente la IA generativa, es que lo hacen sin una estrategia clara, lo que limita los resultados. Actualmente, precisa, la IA avanza hacia un enfoque más estratégico, orientado al retorno de inversión, con resultados positivos en eficiencia, productividad, innovación y experiencia del cliente.

“No obstante, su éxito depende de la capacidad de las organizaciones para definir objetivos claros y utilizarla como una herramienta que potencie el talento humano, evitando así quedar rezagadas en un entorno competitivo. Adicionalmente, el crecimiento de la IA plantea retos de sostenibilidad, especialmente por el alto consumo energético, lo que exige optimizar infraestructuras para reducir el impacto ambiental”, subraya el especialista de Red Hat.

A su vez, Jorge Barón, vicepresidente para Latam de Keyrus, sostiene que la IA se está convirtiendo en un habilitador directo de resultados en las empresas. Hoy, la conversación ya no gira en torno a qué tecnología implementar, sino a cómo esa tecnología impacta la rentabilidad, la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. Eso ha elevado el estándar del mercado, donde se exige menos discurso y más impacto tangible.

“En ese contexto, la IA está impulsando una transformación estructural en las organizaciones, obligándolas a conectar datos, tecnología y estrategia de negocio. Sin embargo, el desafío principal radica en lograr que esta integración genere valor real y sostenible, evitando quedarse en automatizaciones aisladas que no se traducen en ventaja competitiva”, afirma el directivo.

Por su parte, Alberto Saavedra, director de Alianzas Estratégicas en Controles Empresariales (COEM) considera que esta tecnología abre la oportunidad a las empresas para optimizar sus operaciones, mejorar sus procesos tanto internos como hacia sus clientes, y desarrollar nuevos modelos de negocio, e incluso está apoyando en el desarrollo de nuevos productos.

“No solo la IA generativa, como la que tenemos en el móvil o en el correo, sino, en general, la explotación avanzada de datos les da inteligencia y eficiencia a las organizaciones”, anota Saavedra.