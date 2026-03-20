Las aseguradoras evolucionan sus operaciones con tecnología

Las limitaciones de los modelos operativos tradicionales comienzan a reflejarse directamente en la capacidad de las aseguradoras en Latinoamérica para competir, adaptarse y gestionar el riesgo en tiempo real. La fragmentación de procesos y la dependencia de tareas manuales, que durante años sostuvieron la operación, hoy dificultan responder a un entorno que exige mayor velocidad, precisión y personalización.

Uno de los principales cuellos de botella sigue estando en las operaciones de las aseguradoras. Tal como explica Herbert Schulz, CEO y fundador de la fintech Radar, “en industrias de alta escala transaccional, como seguros y servicios financieros, el back office aún se gestiona manualmente, lo que impacta en la eficiencia operativa, aumenta la fricción interna y dificulta la toma de decisiones basada en información precisa y en tiempo real”.

Esta dependencia de procesos manuales ralentiza la competitividad y hasta impide capitalizar el valor de los datos disponibles. La dificultad para transformar información en decisiones oportunas limita la capacidad de respuesta de las aseguradoras en un mercado cada vez más dinámico. “La tecnología y la inteligencia artificial se transforman en un gran aliado para las empresas, dado que generan una etapa de cambio y de reorganización, permitiendo automatizar procesos financieros, desarrollar operaciones más eficientes y finalmente construir conocimiento que aporte valor al negocio”, añade Schulz.

Uno de los elementos operativos a veces subestimado, la gestión documental, también ha tomado un rol clave en los procesos de interacción con los clientes de las aseguradoras, que definen la percepción del servicio. “En la industria aseguradora, cada interacción relevante con el cliente termina materializándose en un documento: desde la póliza hasta un endoso o la resolución de un siniestro. Por eso, la experiencia del asegurado no depende únicamente de los canales digitales o las aplicaciones móviles, sino también de la forma en que se generan, gestionan y entregan estos documentos”, explica Mauricio Saavedra, director de ventas de DocPath en Latinoamérica.

Más allá de la experiencia del cliente, la digitalización de estos flujos impacta en la eficiencia interna y el cumplimiento regulatorio. Para Saavedra, “las plataformas de gestión documental permiten centralizar la creación, administración y distribución de documentos en múltiples canales, lo que facilita que las aseguradoras mantengan una comunicación fluida, personalizada y coherente con sus clientes”.

Este avance hacia procesos más integrados y trazables abre la puerta al paso de la automatización hacia modelos autónomos y predictivos, impulsados por inteligencia artificial. Desde la perspectiva de Double V Partners, este cambio es estructural e impacta en la forma en que las aseguradoras operan y diseñan sus productos, especialmente con la llegada de la IA con agentes.

“implementamos Agentic AI (IA agéntica) como una evolución del uso tecnológico en industrias altamente reguladas como la de seguros. A diferencia de otros enfoques, estos agentes están diseñados para ejecutar procesos, no solo para analizar información. Esto permite a las aseguradoras avanzar hacia modelos más proactivos, capaces de anticiparse al riesgo y a las necesidades del cliente”, comenta Daniel Villa Camacho, CEO de Double V Partners, quien agrega que “a través de la integración con fuentes como IoT de salud, telemetría vehicular y comportamiento de compra basado en First Party Data, las aseguradoras pueden avanzar hacia modelos de suscripción más dinámicos, ajustando coberturas y primas con mayor frecuencia”.

A medida que las aseguradoras adoptan estas capacidades, también enfrentan el desafío de gestionar el riesgo en un entorno digital mucho más complejo e interconectado. En particular, el crecimiento de ecosistemas tecnológicos amplía la superficie de exposición a amenazas, obligando a repensar los modelos tradicionales de evaluación.

Germán Patiño, vicepresidente Sénior para América Latina de Lumu Technologies, afirma que “una de las preocupaciones de las aseguradoras está relacionada con el riesgo cibernético en la cadena de suministro: un tercero o aliado tecnológico comprometido que se conecte a la red de una organización asegurada puede convertirse en un riesgo o puerta de entrada para ciberatacantes”.

Eso lleva a que las aseguradoras evolucionen hacia esquemas de monitoreo continuo, con visibilidad en tiempo real y capacidades de respuesta automatizada frente a riesgos que ya no se originan únicamente dentro de la organización. También, pone en evidencia las limitaciones de los modelos basados en cumplimiento, que resultan insuficientes ante la velocidad y sofisticación de los ataques actuales, generando brechas tanto operativas como financieras. Para Patiño, “no hay nada más efectivo que contar con una estrategia de evaluación continua de compromisos en compañías aseguradas”, concluye.