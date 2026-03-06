Cómo el diseño del lugar del trabajo impacta en la equidad organizacional y de género
Diseñar un lugar de trabajo puede incidir en quién tiene voz, quién puede influir en las decisiones laborales y hasta cómo se toman las decisiones para el futuro del negocio, indica Ricoh.
Marzo siempre trae conversaciones necesarias sobre equidad de género. Se revisan cifras de participación laboral, brechas salariales y representación en puestos de liderazgo. Pero hay un ángulo del que todavía se habla poco: cómo el propio diseño del entorno tecnológico del lugar de trabajo puede amplificar o reducir esas brechas en el día a día.
En muchos equipos híbridos de la región, se repite una escena conocida: varias personas reunidas en una sala física, mientras otras participan desde casa o desde otra ciudad. Las decisiones se cierran al final de la conversación frente a un tablero que solo vieron quienes estaban en la sala. Lo que no quedó registrado en un espacio digital compartido simplemente no existe para el resto del equipo.
Cuando esto ocurre de forma sistemática, el diseño del espacio de trabajo o workplace, en inglés, empieza a influir en quién tiene más visibilidad dentro de la organización. En contextos donde muchas mujeres asumen mayores responsabilidades fuera del entorno laboral y optan con más frecuencia por esquemas híbridos o remotos, estas dinámicas pueden convertirse en barreras silenciosas para su participación estratégica.
Según la Organización Internacional del Trabajo, la participación laboral femenina en América Latina continúa por debajo de la masculina, reflejando brechas estructurales que no se resuelven únicamente con políticas de contratación.
La pregunta entonces no es solo cuántas mujeres contratamos, sino, ¿cómo está diseñado nuestro entorno de trabajo para que ese talento tenga voz, visibilidad y acceso real al liderazgo?
El lugar de trabajo digital como factor invisible de equidad
Cuando hablamos de infraestructura, solemos pensar en redes, dispositivos o aplicaciones. Pero la arquitectura tecnológica de una empresa “es como el sistema nervioso de la organización”. Si ese sistema está fragmentado, se crean puntos ciegos que afectan, sobre todo, a quienes no están físicamente en la oficina.
En modelos híbridos, la equidad ya no depende solo de quién se sienta en qué sala, sino de cómo se registran, comparten y deciden las cosas.
Entre las métricas concretas que muchos CIO no están mirando, podemos mencionar:
- ¿Qué porcentaje del tiempo de voz en plataformas como Teams o Zoom lo ocupan las mujeres versus los hombres? Dado que, en entornos híbridos, quien habla menos tiende a tener menor influencia en la toma de decisiones y menor visibilidad frente al liderazgo.
- ¿Las propuestas que las personas comparten en canales digitales reciben el mismo nivel de reacciones, comentarios y seguimiento que las de sus colegas que están presencialmente?
Son preguntas incómodas, pero reveladoras, porque un workplace inteligente de trabajo no solo conecta personas, sino también deja huella de quién propone, quién lidera y quién es reconocido.
Inclusión más allá de la representación al diseñar oportunidades
El mensaje es que la diversidad en liderazgo no es decorativa, es un motor de resultados. Pero, para llegar ahí, no basta con abrir vacantes. Muchas mujeres terminan cargando con tareas como coordinar agendas, redactar minutas, dar seguimiento a pendientes o consolidar información en hojas de cálculo. Es trabajo esencial, pero rara vez se premia con ascensos.
Cuando usamos automatización, IA y flujos digitales para absorber esas tareas, no solo ahorramos tiempo, sino que también cambiamos la naturaleza cognitiva del trabajo femenino. Las personas en mandos medios pueden pasar de gestionar datos a interpretar información, diseñar mejoras de proceso, hacer mentoring y construir redes internas. Es decir, empiezan a ocupar espacios estratégicos.
¿Qué pueden hacer hoy los CIO y líderes de negocio?
Identificar que el lugar de trabajo puede ser un puente o una barrera. La responsabilidad pasa a quienes lo diseñan y gobiernan: CIO, CHRO, equipos de workplace y líderes de negocio.
Algunas preguntas prácticas para empezar este diagnóstico pueden ser:
- ¿Nuestra infraestructura favorece lo presencial sobre lo remoto?
- ¿Las decisiones se documentan en herramientas colaborativas, o se quedan en chats, tableros y conversaciones de pasillo?
- ¿La persona que no estuvo físicamente tiene acceso al mismo contexto que quien sí estuvo?
- ¿Cuántos clics y plataformas distintas se deben navegar para armar una propuesta?
- ¿El acceso a herramientas de vanguardia, por ejemplo, licencias de IA, es universal o solo para ciertos puestos?
Un lugar inteligente de trabajo que distribuya mejor el acceso a tecnología avanzada puede impulsar el desarrollo de talento en posiciones intermedias, donde con frecuencia se encuentran mujeres con alto potencial.
Diseñar el lugar de trabajo es diseñar quién puede liderar
La transformación digital de la región no es neutra. El Foro Económico Mundial ha señalado que el futuro del trabajo en América Latina estará marcado por la ampliación del acceso digital y por temas laborales y sociales que incluyen la igualdad de oportunidades.
Ricoh, por ejemplo, ha puesto el tema sobre la mesa al vincular su propósito de ‘fulfillment through work’ con entornos de trabajo más inclusivos y flexibles, subrayando que los lugares inteligentes deben estar diseñados para que cada persona tenga una experiencia tecnológica positiva y pueda desplegar su potencial, no solo para que la operación sea más eficiente.
Un lugar inteligente de trabajo bien diseñado reduce la deuda de contexto, democratiza el acceso a la información, equilibra la voz entre quien está en la sala y quien se conecta a distancia, y libera tiempo de las mujeres para que ocupen el lugar que les corresponde en la estrategia, no solo en la operación.
No se trata de añadir gadgets ni de crear oficinas futuristas, sino de tomar decisiones conscientes sobre cómo circula la información, cómo se toman las decisiones y cómo se miden los aportes.
En este Mes de la Mujer, quizá la pregunta más honesta que puede hacerse un líder tecnológico no es ¿cuántas mujeres tengo en plantilla?, sino: si reviso con lupa mi entorno digital, mis métricas y mis flujos de trabajo, ¿estoy ampliando o limitando las oportunidades de liderazgo para las mujeres de mi organización?
Porque, al final, diseñar el workplace es diseñar quién tiene voz, quién tiene tiempo para pensar estratégicamente y quién puede, de verdad, llegar a la mesa donde se decide el futuro del negocio.
Luz Elena Solares es Workplace Pre-Sales Manager en Ricoh México, con más de 29 años de experiencia en transformación digital y diseño de espacios de trabajo inteligentes. Ha liderado proyectos de workplace, automatización y colaboración híbrida en distintos países de América Latina, con foco en modelos centrados en las personas. Su visión se centra en cómo la tecnología puede habilitar culturas más equitativas, colaborativas y sostenibles.