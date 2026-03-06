Cómo el diseño del lugar del trabajo impacta en la equidad organizacional y de género

Marzo siempre trae conversaciones necesarias sobre equidad de género. Se revisan cifras de participación laboral, brechas salariales y representación en puestos de liderazgo. Pero hay un ángulo del que todavía se habla poco: cómo el propio diseño del entorno tecnológico del lugar de trabajo puede amplificar o reducir esas brechas en el día a día.

En muchos equipos híbridos de la región, se repite una escena conocida: varias personas reunidas en una sala física, mientras otras participan desde casa o desde otra ciudad. Las decisiones se cierran al final de la conversación frente a un tablero que solo vieron quienes estaban en la sala. Lo que no quedó registrado en un espacio digital compartido simplemente no existe para el resto del equipo.

Cuando esto ocurre de forma sistemática, el diseño del espacio de trabajo o workplace, en inglés, empieza a influir en quién tiene más visibilidad dentro de la organización. En contextos donde muchas mujeres asumen mayores responsabilidades fuera del entorno laboral y optan con más frecuencia por esquemas híbridos o remotos, estas dinámicas pueden convertirse en barreras silenciosas para su participación estratégica.

Según la Organización Internacional del Trabajo, la participación laboral femenina en América Latina continúa por debajo de la masculina, reflejando brechas estructurales que no se resuelven únicamente con políticas de contratación.

La pregunta entonces no es solo cuántas mujeres contratamos, sino, ¿cómo está diseñado nuestro entorno de trabajo para que ese talento tenga voz, visibilidad y acceso real al liderazgo?

El lugar de trabajo digital como factor invisible de equidad Cuando hablamos de infraestructura, solemos pensar en redes, dispositivos o aplicaciones. Pero la arquitectura tecnológica de una empresa “es como el sistema nervioso de la organización”. Si ese sistema está fragmentado, se crean puntos ciegos que afectan, sobre todo, a quienes no están físicamente en la oficina. En modelos híbridos, la equidad ya no depende solo de quién se sienta en qué sala, sino de cómo se registran, comparten y deciden las cosas. Entre las métricas concretas que muchos CIO no están mirando, podemos mencionar: ¿Qué porcentaje del tiempo de voz en plataformas como Teams o Zoom lo ocupan las mujeres versus los hombres? Dado que, en entornos híbridos, quien habla menos tiende a tener menor influencia en la toma de decisiones y menor visibilidad frente al liderazgo.

¿Las propuestas que las personas comparten en canales digitales reciben el mismo nivel de reacciones, comentarios y seguimiento que las de sus colegas que están presencialmente? Son preguntas incómodas, pero reveladoras, porque un workplace inteligente de trabajo no solo conecta personas, sino también deja huella de quién propone, quién lidera y quién es reconocido.

Inclusión más allá de la representación al diseñar oportunidades El mensaje es que la diversidad en liderazgo no es decorativa, es un motor de resultados. Pero, para llegar ahí, no basta con abrir vacantes. Muchas mujeres terminan cargando con tareas como coordinar agendas, redactar minutas, dar seguimiento a pendientes o consolidar información en hojas de cálculo. Es trabajo esencial, pero rara vez se premia con ascensos. Cuando usamos automatización, IA y flujos digitales para absorber esas tareas, no solo ahorramos tiempo, sino que también cambiamos la naturaleza cognitiva del trabajo femenino. Las personas en mandos medios pueden pasar de gestionar datos a interpretar información, diseñar mejoras de proceso, hacer mentoring y construir redes internas. Es decir, empiezan a ocupar espacios estratégicos.

¿Qué pueden hacer hoy los CIO y líderes de negocio? Identificar que el lugar de trabajo puede ser un puente o una barrera. La responsabilidad pasa a quienes lo diseñan y gobiernan: CIO, CHRO, equipos de workplace y líderes de negocio. Algunas preguntas prácticas para empezar este diagnóstico pueden ser: ¿Nuestra infraestructura favorece lo presencial sobre lo remoto?

¿Las decisiones se documentan en herramientas colaborativas, o se quedan en chats, tableros y conversaciones de pasillo?

¿La persona que no estuvo físicamente tiene acceso al mismo contexto que quien sí estuvo?

¿Cuántos clics y plataformas distintas se deben navegar para armar una propuesta?

¿El acceso a herramientas de vanguardia, por ejemplo, licencias de IA, es universal o solo para ciertos puestos? Un lugar inteligente de trabajo que distribuya mejor el acceso a tecnología avanzada puede impulsar el desarrollo de talento en posiciones intermedias, donde con frecuencia se encuentran mujeres con alto potencial.