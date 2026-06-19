Humanos e inteligencia artificial, el camino hacia el trabajo híbrido

No cabe duda de que la inteligencia artificial está transformando gradualmente la estructura laboral de las compañías. De acuerdo con el "Barómetro de la IA en el empleo 2026" de PwC, las empresas están acelerando su inversión en sistemas de IA y en las personas que los construyen, operan y optimizan. A nivel global, la contratación de especialistas en IA (colaboradores con habilidades avanzadas en inteligencia artificial, como machine learning) creció ocho veces más rápido en 2025 que la contratación en el total de los puestos de trabajo.

En este contexto, el concepto de "talento mixto" en las empresas no implica una sustitución del colaborador humano, sino una nueva forma de organización del trabajo basada en la complementariedad. Mientras que la IA brinda velocidad, capacidad de procesamiento y escalabilidad, las personas continúan aportando juicio, creatividad, pensamiento crítico, inteligencia emocional y la capacidad para gestionar situaciones ambiguas y complejas.

Los expertos señalan que hoy estamos observando una transición de modelos de trabajo centrados exclusivamente en las personas hacia sistemas de trabajo híbridos, en los que empleados y herramientas de inteligencia artificial colaboran cada vez más estrechamente. Sin embargo, en la mayoría de las organizaciones, la IA todavía funciona principalmente como una herramienta de apoyo para tareas específicas como análisis de información, automatización de procesos, generación de contenido o asistencia en la toma de decisiones.

Jesús Juyumaya, Universidad Andrés Bello. Jesús Juyumaya, Universidad Andrés Bello.

Jesús Juyumaya, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, explica que "lo interesante es que el futuro apunta hacia una integración mucho más profunda. Los puestos de trabajo dejarán de definirse únicamente por las competencias individuales de una persona y comenzarán a diseñarse considerando la combinación de capacidades humanas y artificiales. En otras palabras, el desempeño dependerá cada vez más de la calidad de la interacción entre el trabajador y los sistemas de IA que utiliza. Esto implica que las organizaciones deberán aprender a gestionar equipos donde conviven colaboradores humanos y agentes inteligentes, redefiniendo procesos, estructuras, métricas de desempeño y programas de desarrollo. El desafío no será simplemente incorporar tecnología, sino diseñar formas efectivas de colaboración entre ambos tipos de talento".

Pablo Joubert, Onyra. Pablo Joubert, Onyra.

En este escenario, Pablo Joubert, COO de Onyra, destaca que la inteligencia artificial ha llegado a las empresas a potenciar. “Actualmente, estamos viviendo una importante transformación desde los modelos donde la IA era considerada una herramienta externa de apoyo hacia esquemas en los que actúa de manera más incorporada a los procesos internos de negocio y donde la colaboración digital está más integrada".