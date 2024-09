Los profesionales de TI adoptan más rápido las herramientas de IA

A nivel internacional, el jueves 19 de septiembre se conmemora el Día Internacional de los Profesionales de TI para celebrar a estos profesionales, que siempre han estado a la vanguardia en la adopción de nuevas tecnologías dentro de las empresas y que hoy enfrentan el desafío de la inteligencia artificial.

Según un estudio de Freshworks, empresa de desarrollo de software empresarial, el 89 % de los profesionales de TI en todo el mundo utilizan la IA al menos una vez al mes en el trabajo, lo que convierte a TI en el departamento que más utiliza la IA en el entorno corporativo, por encima de Marketing (86 %).

La investigación también muestra que el análisis de datos (59 %) y la creación de contenido (56 %) son las dos tareas principales realizadas por los profesionales de TI con la ayuda de la IA. Los departamentos de TI estiman que, en promedio, podrían ahorrar cuatro horas y 55 minutos –una hora más que cualquier otro departamento– en un día típico de una semana laboral utilizando IA; eso equivale a 31 días laborales en una jornada laboral de ocho horas.

Como era de esperarse, 45 % de los trabajadores en todo el mundo dice que casi todos los puestos nuevos requieren algún nivel de experiencia en IA, y los departamentos de TI son los que tienen el mayor número (57 %). En este escenario, dos de cada tres profesionales de TI (65 %) creen que la IA nunca podrá reemplazar completamente a los trabajadores humanos, pero entienden que la adopción de la IA significará que algunas personas experimentarán un inmenso crecimiento laboral, mientras que otras se quedarán atrás.

Asimismo, la encuesta muestra que más trabajadores están usando y aprovechando la IA, aún sin saberlo. Un 40 % de los trabajadores piensa que ya usan IA en el trabajo, pero no saben qué tanto, y 47 % de los profesionales de TI concuerda en que los empleados están usando software que incorpora IA en su trabajo diario, pero todavía no se han dado cuenta que la están usando. No es de sorprender que, entre los empleados que profesan confianza en su habilidad de usar IA, los de TI son quienes se sienten más cómodos y confiados usando la tecnología (75 %), seguidos por Marketing (65 %) y Finanzas (52 %).