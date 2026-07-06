Tres de cada cuatro internautas peruanos usan billeteras digitales a diario

El 75,6 % de los peruanos internautas realizaron operaciones financieras digitales al cierre del 2025, cuando apenas dos años atrás, en 2023, solo las hacían el 18,4 %, según datos de una encuesta del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones de Perú (Osiptel). Este aumento de más de cuatro veces en 24 meses se explica, principalmente, por la expansión de las billeteras digitales, como Yape y Plin, y la interoperabilidad entre entidades financieras promovida por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Lejos de considerarse ya cubierto, el mercado peruano sigue recibiendo nuevos actores y evolucionando en la normativa que lo regula. En marzo del presente año, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) estimó que nueve de cada 10 usuarios de servicios financieros digitales utilizan estas billeteras y el 75 % las usa todos los días. Además, el acceso a servicios financieros ya no depende exclusivamente de la banca tradicional: el celular es la puerta principal para los usuarios no bancarizados.

En los últimos cinco años, más de 66 soluciones de pago han iniciado operaciones en el país, lo que permitió superar las 120 fintech en 2025, incluyendo pasarelas de pago, billeteras digitales, bancos digitales y soluciones de open finance, de acuerdo con la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece). La expectativa, según la revista Forbes, es que este año lleguen otras 18 fintech más.

Las remesas están listas Uno de los nuevos jugadores es la argentina Takenos, que llegó al país en enero, luego de tres años de fundada. Esta plataforma Fintech, orientada a trabajadores independientes y remotos en América Latina, permite recibir pagos en dólares desde el extranjero y gestionarlos de forma digital, sin necesidad de una cuenta bancaria internacional tradicional. Funciona como una alternativa a la banca tradicional, ofreciendo cuentas virtuales en EE. UU., herramientas para convertir divisas y retirar dinero en moneda local o criptomonedas. Juan Entin, gerente de expansión de Takenos, explicó que su billetera digital no llega a competir directamente con el líder —Yape— porque apunta a un nicho: los peruanos que reciben pagos del exterior, ya sea por trabajo o por sustento familiar, y quienes viajan a Brasil o a cualquier otra parte del mundo. El mercado al que apuntan no es pequeño: Perú recibe actualmente alrededor de US$ 5.000 millones anuales, equivalente al 1,7 % del PBI (Producto Bruto Interno), en remesas enviadas por peruanos en el exterior, según datos del BCRP. Juan Entin añadió que, a la fecha, la fintech ya cuenta con 90.000 usuarios y una expectativa de cerrar el año con medio millón de clientes. Para 2027, planean superar el millón gracias a la fuerte acogida de los viajeros, los freelancers locales y los trabajadores en el extranjero que envían remesas. En Bolivia, donde operan desde 2025, han superado los 350.000 usuarios y aseguran que son la principal billetera móvil del país.

La banca digital El gran paso para el mercado peruano este año es el ingreso de un jugador completamente nuevo: la banca 100 % digital. El 1 de abril de 2026 se publicó la Resolución SBS 00949-2026, que autoriza a la fintech británica Revolut Bank Perú S.A. a iniciar operaciones. Este será el primer banco 100 % digital del país. La entidad, que opera en 40 países, se encuentra en su etapa final de preparación regulatoria. Ha habilitado una lista de espera oficial para los usuarios locales y la SBS ya validó sus planes de ciberseguridad, gobierno corporativo y gestión de riesgos. El siguiente paso es someterse a una auditoría de la SBS para obtener su licencia de funcionamiento. Se espera que empiece a atender al público a inicios de 2027. Revolut informó que ofrecerá servicios financieros completamente digitales, sin oficinas físicas de atención al público, incluidos el envío y la recepción de dinero al instante, pagos cotidianos, transferencias globales, cuentas de ahorro, organización de gastos, división de facturas, presupuestos y recompensas. Además, en la primera semana de junio, la SBS autorizó el funcionamiento de Prex Perú. Se trata de una empresa de créditos uruguaya que podrá operar como una plataforma financiera 100 % digital bajo un modelo propio y supervisado. La fintech, con presencia en Argentina y Chile e inversión estratégica del Grupo Itaú, venía funcionando en el Perú como Prex S.A.C. bajo un esquema de Banking as a Service (BaaS) con servicios digitales. Con la autorización aprobada mediante la Resolución SBS N° 1561-2026, Prex Perú integrará crédito, pagos y billetera digital en una misma plataforma. Aunque no podrá captar depósitos del público, sí podrá ofrecer una cuenta de dinero electrónico para pagos, transferencias, recargas, remesas, operaciones con tarjeta, cambio de moneda y transferencias interoperables con Yape y Plin, además de créditos digitales de bajo monto a través de “Prextamo”.