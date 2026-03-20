Legaltech, nueva infraestructura crítica para las áreas jurídicas

Durante los últimos dos años, la conversación sobre inteligencia artificial en América Latina estuvo centrada en pilotos, pruebas controladas y discusiones conceptuales. Esa etapa terminó. Hoy, la IA cruza industrias, afecta procesos críticos, toma decisiones reales dentro de las organizaciones y expone a las empresas a riesgos que no existían cuando la tecnología se trataba como un experimento. En ese nuevo escenario, la gobernanza pasó a convertirse en infraestructura operativa.

De acuerdo con Sebastian Lach, socio de Hogan Lovells y coCEO de Eltemate, la legaltech del despacho multinacional, lo relevante ya no gira en torno a herramientas o capacidades técnicas, sino a qué ocurre “cuando la IA empieza a influir en decisiones de negocio que deben poder explicarse, justificarse y defenderse, especialmente en entornos regulados”.

Adopción acelerada, controles rezagados La adopción corporativa avanzó más rápido que los controles y que el rediseño de los flujos. Muy a menudo, el despliegue de IA convive con procesos pensados para tecnologías deterministas, no probabilísticas. A diferencia de sistemas previos de gestión documental y e‑discovery, “la IA no solo automatiza pasos, también razona, prioriza y sugiere cursos de acción. Dos equipos, con el mismo modelo y la misma evidencia, pueden llegar a conclusiones distintas. No es un fallo técnico; es la naturaleza del sistema. En sectores regulados, esa variabilidad tensiona la consistencia y la defensabilidad de las decisiones”, comparte Sebastian Lach. De ahí que el riesgo deje de ser solo “tecnológico” y pase a ser riesgo de decisión. Ya no basta con proteger los datos, también hay que sostener la decisión influida por IA frente a auditores, reguladores, tribunales o el escrutinio público. Por eso, los gobiernos empezaron a tratar a la IA como infraestructura estratégica; y las empresas, a reescribir sus manuales de gobernanza para asumir esa realidad. En la región, el uso de IA es alto con relación a su peso digital global, pero la adopción es desigual entre países e industrias. La concentración del talento y la madurez regulatoria condicionan el tipo de casos de uso que se implementan. Para multinacionales, la heterogeneidad es un riesgo en sí, pero también es la oportunidad para quienes logren estandarizar gobernanza y trazabilidad por encima de las fronteras: En servicios financieros, la expectativa de explicabilidad y auditoría ya es operativa.

En energía y manufactura, la IA impacta en decisiones de operación y seguridad; el riesgo es menos visible, pero igual de real.

En salud y sector público, la sensibilidad de los datos y la confianza ciudadana imponen una barrera adicional que obliga a desplegar con más cuidado. La demanda de asesoría legal no disminuye con IA, solo crea un nuevo paradigma. Las preguntas difíciles ya no están en la configuración de sistemas, sino en responsabilidad, asignación de riesgos, propiedad intelectual y en el diseño de comités de IA con autoridad real. Debido a que las problemas por sesgo, decisiones discriminatorias o resultados erróneos dejaron de ser hipotéticas, ahora los equipos deben documentar cómo se entrenó, gobernó y supervisó cada modelo, y quién tomó la decisión final.