Empresas navegarán entre “islas” regulatorias sobre IA y gestión de datos

La rápida proliferación de la inteligencia artificial continúa superando la capacidad de los marcos regulatorios para evolucionar de forma uniforme, revela el análisis prospectivo de la firma global de abogados Baker McKenzie, titulado “What’s on the Horizon for Data, Technology, Privacy and Cybersecurity?”. En México, un país con una enorme integración con mercados como Estados Unidos y la Unión Europea, las respuestas normativas siguen trayectorias distintas.

Mientras que, en EE.UU., estados como California y Colorado han avanzado en regulaciones orientadas hacia la inteligencia artificial, el documento identifica que el enfoque federal ha tendido hacia la desregulación. En contraste, la Unión Europea ha comenzado a simplificar la implementación de su Ley de IA para mitigar los efectos contraproducentes de una regulación más amplia.

Este escenario, según explican desde Baker McKenzie, implica que las organizaciones con operaciones en México deben navegar por un entorno disímil, donde la ciberseguridad, la privacidad y la geopolítica están intrínsecamente ligadas. Además, deben considerar que las leyes globales que entrarán en vigor en 2026 exigirán controles técnicos estrictos, la localización de datos y una gestión reforzada del riesgo a lo largo de la cadena de suministro.

Debido a que la inteligencia artificial se ha convertido en una prioridad consolidada en los consejos de administración, la creciente complejidad de los riesgos que conlleva su adopción, incluida la toma de decisiones autónomas (IA agéntica), está impulsando un mayor escrutinio sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Este escenario require la intersección entre las leyes de privacidad y el uso de IA, lo que refuerza, a su vez, la necesidad de una supervisión coordinada desde el más alto nivel de gobierno corporativo.