El ciberfraude continúa galopante en Perú

En 2025, el caso de los Dirin Leaks dejó atónitos a los peruanos, al evidenciar cómo ciberdelincuentes accedieron a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú y filtraron una gran cantidad de información sensible, desde datos personales de agentes encubiertos hasta protocolos de seguridad del presidente. Fue la gota que derramó el vaso: el problema de la ciberseguridad y el robo de datos fue una constante en 2025 y continúa sin freno.

Según el boletín estadístico del Ministerio Público de marzo de 2026, en el primer trimestre del año las denuncias por delitos informáticos en el país aumentaron un 26,4 %. Entre enero y marzo, las fiscalías provinciales penales, especializadas y mixtas registraron 11.624 denuncias por delitos informáticos; en ese mismo periodo, durante 2025, se contabilizaron 9.193 casos.

El grupo más numeroso corresponde a los delitos informáticos contra el patrimonio, que pasaron de 6.194 denuncias en el verano de 2025 a 7.829 en el mismo periodo de 2026. Aunque el peso relativo de los fraudes se mantuvo estable (67,36 % del total), en términos absolutos crecieron en un 26,4 %. En cambio, las denuncias "sin especificar" pasaron de 186 en 2025 a 296 en 2026, lo que implica un incremento del 59,1 % y eleva su participación del 2 % al 2,6 % del total. Son pocas, pero crecen mucho.

Los delitos informáticos contra la fe pública pasaron de 2.396 a 3.053 denuncias ante la Fiscalía, con una variación positiva del 27,4 %. Aquí se incluyen los deepfakes, cada vez más utilizados con ayuda de la inteligencia artificial (IA) como paso previo a las estafas. Este grupo representa alrededor del 26 % del total en ambos periodos y muestra un crecimiento sostenido.

Los delitos contra datos y sistemas informáticos también registraron un aumento relevante: pasaron de 212 casos en 2025 a 260 en 2026, lo que equivale a un crecimiento del 22,6 %, aunque su participación sigue siendo reducida (alrededor del 2,2 % del total). En contraste, algunos tipos de delitos informáticos disminuyeron, como las denuncias contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones, que bajaron de 30 a 27 (−10 %), al igual que las denuncias contra la indemnidad y libertad sexuales, que cayeron un 23,5 %, al pasar de 34 a 26 casos.

En los peores puestos Según el reporte "Mapa de actividad de malware en América Latina" de ESET, al cierre de 2025, el Perú fue el país con mayor actividad de software malicioso en América Latina. México, Argentina, Brasil y Colombia completaban el grupo de los cinco primeros. Entre las amenazas más detectadas en territorio peruano se identificaron: - Backdoor.Win32/Tofsee (14 %), - Trojan.PDF/Phishing.D.Gen (10,57 %) y - Trojan.Win32/TrojanDownloader.Rugmi.AOS (4,26 %). De hecho, Rugmi es una de las familias de malware más activas en la región: infecta sistemas Windows para analizar el entorno y descargar programas maliciosos adicionales, como ransomware (secuestro de información) o troyanos bancarios. Actúa como parte de una etapa inicial de una operación más amplia orientada al robo de información bancaria, por lo que se clasifica como un “downloader”. Según ESET, en Perú, el malware ha mostrado un crecimiento gradual en el último año y, en algunos casos, ha sido el punto de partida de campañas que luego se extendieron a otros países latinoamericanos. Aunque cada territorio presenta características propias, los analistas señalan patrones comunes en la región. “Determinar el origen de una campaña maliciosa es complejo, ya que es información que el cibercriminal busca ocultar. Sin embargo, es importante mencionar que existen campañas de engaños apuntadas a Perú, utilizando anzuelos locales como bancos o programas gubernamentales existentes”, advirtió Martina López, investigadora de seguridad informática de ESET Latinoamérica. Este año, el país se está posicionando en la región como uno de los que presenta una incidencia considerable de malware, con troyanos e infostealers (malware diseñado para el robo de datos) como amenazas destacadas, detalló López. En Perú, los infostealers son una de las principales amenazas de ciberseguridad y representan entre el 16 % y el 18 % de las detecciones de malware, ubicándose en el segundo lugar en detecciones, después del phishing. Los sectores de gobierno y salud, así como las empresas que gestionan datos sensibles, están en la mira prioritaria de estos ataques.