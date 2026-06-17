Thomson Reuters presentó su IA jurídica en México

En el derecho corporativo, una respuesta "casi" correcta puede ser tan costosa como una respuesta equivocada. Esa premisa es el eje en torno al cual Thomson Reuters construyó CoCounsel Core, su plataforma de inteligencia artificial para equipos legales, recientemente lanzada al mercado mexicano.

Laura Clayton McDonnell, presidenta de Corporates en Thomson Reuters, señaló que la solución ha sido construida "bajo el mismo estándar que exigen los profesionales que dependen de ella, donde 'estar casi correcto' no es suficiente". Es lo que la empresa denomina inteligencia artificial (IA) de grado fiduciario; es decir, una herramienta entrenada con un alto nivel de exigencia en la exactitud y trazabilidad, lo que la distingue de las aplicaciones generativas de propósito general.

CoCounsel Core está disponible en español, y opera principalmente sobre documentos e información proporcionados por los propios equipos legales de las organizaciones. Clayton explicó que la plataforma permite analizar y trabajar con grandes volúmenes de contenido en entornos de inteligencia artificial dedicados y seguros, aprovechando la experiencia que Thomson Reuters ha desarrollado en contenidos legales y flujos de trabajo profesionales que incluyen información local.

Laura Clayton McDonnell Laura Clayton McDonnell

La experiencia humana es lo que hace la diferencia Uno de los desafíos más importantes que presenta México para cualquier herramienta legal basada en inteligencia artificial es la velocidad con la que cambia el marco normativo en el país. Reformas constitucionales, criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y modificaciones sectoriales pueden alterar de manera sustancial el entorno jurídico en periodos breves. ¿Cómo garantizar, entonces, que la plataforma no ofrezca datos relacionados con normativas derogadas? La respuesta de Thomson Reuters se basa en combinar las capacidades avanzadas de IA con un enfoque de supervisión humana permanente, un principio conocido como human in the loop. "La plataforma ayuda a los equipos legales estructurando y analizando información, y cada resultado incluye citas y trazabilidad, permitiendo a los profesionales validar la aplicabilidad de la información y asegurar que las decisiones estén basadas en los materiales más relevantes". En la práctica, esto significa que CoCounsel Core mantiene el criterio del profesional en el centro del proceso, de modo que la plataforma estructurada lo potencie, no lo sustituya. El perfil objetivo de la plataforma son los departamentos legales corporativos, equipos de cumplimiento e industrias reguladas, pero Thomson Reuters considera que el mercado potencial es más amplio y espera llegar también a empresas medianas en la región, mencionó Laura Clayton, aunque no detalló condiciones comerciales específicas. "Estamos enfocados en hacer accesible la IA de grado fiduciario para organizaciones en distintas etapas de madurez digital, incluidas las empresas medianas", afirmó Clayton. La estrategia responde a que cada vez más organizaciones buscan incorporar inteligencia artificial para mejorar su productividad, reducir riesgos y fortalecer sus procesos de cumplimiento sin comprometer la calidad de sus decisiones.

Privacidad de los datos y gobernanza La protección y la soberanía de los datos se han convertido en factores relevantes para las organizaciones que evalúan el uso de la inteligencia artificial, particularmente en sectores regulados. En este sentido, Laura Clayton aseguró que CoCounsel Core opera bajo un esquema de protección alineado con estándares regulatorios globales, pero que también cumple con requisitos locales, como la ley mexicana. Clayton destacó que Thomson Reuters ha adoptado un enfoque multimodelo, trabajando con distintos LLM de terceros a los que añade sus propias capas de orquestación, validación y gobernanza. La plataforma procesa la información de los clientes dentro de entornos seguros y controlados, con mecanismos diseñados para preservar la privacidad y la confidencialidad de los datos corporativos. "Los datos de los clientes permanecen protegidos en entornos dedicados de IA y no se utilizan para entrenar modelos de terceros", reiteró. Al hablar sobre gobernanza, la experta dijo que uno de los obstáculos más concretos para la adopción de IA legal en México y América Latina es estructural, ya que una proporción significativa de las corporaciones aún opera con archivos legales parcialmente digitalizados, con documentación dispersa y sin metadatos consistentes. Para esas organizaciones, Clayton comentó que el primer paso no sería utilizar CoCounsel Core o cualquier herramienta de IA, sino preparar adecuadamente su información. "La IA genera mayor valor cuando opera sobre información bien organizada y confiable. Esa base es la que permite a las organizaciones escalar la IA con impacto real", refirió. La recomendación de la compañía para equipos en etapas tempranas de digitalización es establecer primero una gobernanza sólida de la información y un acceso estructurado a los datos legales.