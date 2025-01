Tres tecnologías que están transformando el sector legal

Tecnologías como la electricidad o la internet rompieron paradigmas en su época, pero con el tiempo se integraron en nuestra vida cotidiana. De manera similar, los grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés), una innovación revolucionaria hace apenas dos años, hoy se han convertido en herramientas clave en sectores como el legal, optimizando procesos y resolviendo tareas cotidianas, técnicas y especializadas.

Sin embargo, el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial (IA) ha acelerado el desarrollo de nuevas tecnologías. Para el 2025, se esperan desarrollos para tecnologías como la realidad virtual y la optimización de hardware; asimismo, la IA comienza a transformar los sistemas centrales de los negocios para hacerlos más eficientes. En paralelo, el desarrollo de una nueva tecnología mantiene al mundo con altas expectativas: la computación cuántica, que implica retos importantes para el sector legal.

De cualquier forma, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Los negocios que no destinen parte de su presupuesto a invertir en estas herramientas, serán rápidamente rebasadas por sus competidores que sí lo hagan.

No obstante las bondades de la justicia predictiva, su aplicación plantea retos importantes. La dependencia excesiva en la tecnología podría generar sesgos implícitos si los datos utilizados para entrenar los modelos no son representativos o contienen prejuicios. Adicionalmente, se reduce la decisión de casos complejos a probabilidades matemáticas. La posible implementación de estos procesos debe acompañarse de regulaciones que garanticen transparencia, imparcialidad y vigilancia humana.

Computación cuántica y los retos inminentes que trae a la ciberseguridad

La computación cuántica es una tecnología emergente que aprovecha los principios de la mecánica cuántica para procesar información de manera exponencialmente más rápida que las computadoras clásicas. A diferencia de los bits tradicionales, que pueden ser 0 o 1, los bits cuánticos (qubits) pueden existir en múltiples estados simultáneamente gracias al fenómeno de la superposición.

Las aplicaciones de la computación cuántica son enormes. El desarrollo de esta tecnología podría impulsar avances en campos como la química, la medicina y la inteligencia artificial, resolviendo problemas que actualmente no es posible atender debido a las limitaciones de las computadoras clásicas. En el ámbito legal, la computación cuántica podría transformar el análisis de datos, permitiendo procesar y correlacionar información de manera mucho más eficiente. Se vislumbra su uso para desarrollar herramientas avanzadas para la resolución de disputas y negociaciones complejas, simulando escenarios con una precisión sin precedentes.

Empresas como IBM están desarrollando sistemas de computación cuántica que podrían aplicarse en sectores como el financiero y legal, optimizando contratos inteligentes y resoluciones arbitrales.

Sin embargo, también trae consigo importantes retos. Uno de los mayores riesgos es la vulnerabilidad de los sistemas de cifrado actuales, que podrían ser descifrados por computadoras cuánticas en minutos. Esto subraya la necesidad urgente de desarrollar sistemas de criptografía poscuántica para proteger información sensible y garantizar la seguridad de los datos.

La inteligencia artificial, junto con tecnologías emergentes como la realidad virtual y la computación cuántica, está transformando el sector legal. Aunque su implementación plantea retos éticos y regulatorios, también ofrece oportunidades para democratizar el acceso a la justicia, optimizar procesos y abordar problemas complejos de manera innovadora. Aquellos que no adopten estas herramientas corren el riesgo de quedar rezagados frente a competidores que sí lo hagan. Sin duda, la tecnología ha llegado para quedarse, y el sector legal debe prepararse para un futuro que ya está aquí.

Nota de la editora: La columna fue editada por estilo editorial.

Omar Guerrero Rodríguez es socio director de las oficinas de la Ciudad de México y Monterrey en Hogan Lovells. Es un litigante experimentado, con una sólida trayectoria en litigios comerciales y administrativos, incluidos casos de discriminación. Autor de más de 45 artículos sobre competencia económica, litigio, arbitraje y tecnologías digitales, ha impartido clases a nivel licenciatura y maestría sobre estas materias. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con maestría en Procedimientos de Amparo Constitucional, una maestría con honores LL.M. por la London School of Economics and Political Science, y posgrados en Derecho Comercial y Transacciones de Negocios Internacionales por la Escuela Libre de Derecho. Es director de la sección de Competencia Económica de la Barra Mexicana de Abogados, miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y miembro de US Mexican Bar Association.