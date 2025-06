Microsoft declara el inicio de la era de los qubits lógicos

Microsoft ha declarado el fin de la era de las máquinas cuánticas ruidosas y propensas a errores, mientras dirige sus vastos recursos hacia la construcción de una computadora cuántica tolerante a fallos, diseñada para trabajar junto con inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés).

En una entrevista con Computer Weekly en Singapur, altos ejecutivos del equipo cuántico de Microsoft expusieron una estrategia basada en un avance con un nuevo tipo de qubit, un compromiso con ser una plataforma abierta y el uso del poder de la IA para hacer accesible la programación cuántica a todos.

Zulfi Alam, vicepresidente corporativo de computación cuántica en Microsoft, indicó que la industria se encuentra en un punto de inflexión importante. “Cada vez más colegas reconocen que la era NISQ [quantum de escala intermedia y ruidosa] está, en gran medida, terminando, y que se avecina la era de los qubits lógicos”, afirmó.

Este cambio de sistemas NISQ a qubits lógicos estables y con corrección de errores es fundamental en el trabajo cuántico de Microsoft. La confianza de la empresa se sustenta en 17 años de investigación en esta tecnología, un esfuerzo de alto riesgo y alta recompensa que, según consideran, finalmente ha dado resultados.

Ese esfuerzo ha culminado en la creación del chip Majorana 1, que utiliza un nuevo estado de la materia al dividir electrones para formar qubits que están protegidos de forma inherente contra el ruido ambiental.

“Las máquinas cuánticas no tienen buena fidelidad porque sus estados no son estables”, explicó Alam. “Pero, al dividir los electrones en dos mitades, se fuerza un estado protegido que no se ve perturbado. Hemos replanteado el problema de forma que, una vez logrado un estado correcto, se puede repetir como se haría en cualquier circuito de memoria”, subrayando el potencial de escalabilidad de esta tecnología.

Este avance ha sido validado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA) del gobierno de Estados Unidos, que seleccionó a Microsoft como una de las dos compañías finalistas en su programa para entregar un prototipo de computadora cuántica tolerante a fallos.

Modelo híbrido Pese a sus avances, Microsoft no considera que las computadoras cuánticas deban sustituir a las máquinas clásicas. En cambio, proyecta un modelo híbrido, en el que las unidades de procesamiento cuántico actúan como potentes aceleradores para problemas específicos, trabajando en conjunto con unidades centrales de procesamiento (CPU) y unidades de procesamiento gráfico (GPU). “La máquina cuántica no es una entidad autónoma”, comentó Alam. “Tiene una supercomputadora muy poderosa junto a ella para controlarla. También necesita un motor de IA para orquestar los flujos de trabajo”. Esta integración es clave para democratizar la tecnología. Srinivas Prasad Suga, vicepresidente de cuántica e inteligencia artificial en Microsoft, señaló que el objetivo es abstraer las complejidades de la física cuántica mediante IA, en particular con herramientas como GitHub Copilot, que traducen indicaciones en lenguaje natural a circuitos cuánticos complejos. “Así, cuando uno dice: ‘diseñe un nuevo catalizador que ayude a aumentar el rendimiento en X%’, la IA diseñará el flujo de trabajo”, explicó Alam, añadiendo que el sistema identificará qué partes del problema se ejecutan mejor en hardware clásico o cuántico, realizará los cálculos y sintetizará los resultados para el usuario.